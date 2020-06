Ancora polemiche per Harry e Meghan finiti nell'occhio del ciclone per aver usato in modo improprio, secondo alcuni, la Corona.

Il popolo dei social è sempre molto attento e così su Twitter gli inglesi bacchettano Harry e Meghan, rei di aver utilizzato impropriamente la Corona.

Harry e Meghan contro le regole: “Non usate la Corona”

L’intento era più che nobile, ma alla fine la polemica ha trovato il modo di farsi strada. Nell’occhio del ciclone ancora una volta Harry e Meghan.

La coppia ha inviato una lettera di ringraziamento alla StreetGames, un’organizzazione che durante la pandemia non solo ha aiutato i giovani di zone in difficoltà, ma ha supportato la cucina della Hubb Community, progetto molto caro alla Markle.

Con orgoglio l’organizzazione ha condiviso su Twitter la foto della lettera:

“L’impatto del Covid 19 – hanno scritto Harry e Meghan – è stato un momento spaventoso e di prova per così tanta gente di ogni classe sociale, in tutto il mondo. Tuttavia in questi momenti difficili prevale la buona volontà verso gli altri e lo spirito di comunità”.

Wow! Thank you so much Harry and Meghan for your kind words and your continued support for StreetGames and the brilliant local organisations working to support their communities in these challenging times pic.twitter.com/4h9bMGTuTR — StreetGames (@StreetGames) June 21, 2020

Un bellissimo messaggio quello scritto dai duchi del Sussex senza ombra di dubbio. Che cosa quindi ha scatenato il dissenso dei sostenitori della Royal Family?

Il logo della carta intestata usata dalla coppia. Le iniziali H e M sono fuse insieme e sormontate da una corona. Dettaglio non apprezzato da molti utenti.

Can they still use that insignia? — Miz Beaverhausen, Duchess of Soho (@Reashelby1) June 21, 2020

La domanda che ricorre in molti commenti è perché usano la corona, possono farlo? E poi c’è chi pensa che tutto questo sia solo un modo per farsi pubblicità a spese di altri.

Con la loro decisione di lasciare la Gran Bretagna per trasferirsi prima in Canada e poi a Los Angeles, i Duchi del Sussex hanno spaccato gli animi dei sudditi inglesi oltre ad aver rinunciato a tutti i loro diritti come membri senior della Famiglia Reale. La coppia deve infatti cavarsela con le proprie forze e ripagare i contribuenti delle spese fatte per il Frogmore Cottage.

Tuttavia, c’è anche chi fa notare che la coppia non ha usato né l’intestazione Sua Altezza Reale, né tanto meno il loro titolo nobiliare. Altri invece sottolineano come nonostante la loro presa di posizione, siano ancora dei membri della famiglia reale e quindi non ci sarebbe nessun errore nell’utilizzare una corona come logo nell’intestazione.

Incorrect use of a crown in the logo? Erm…no. The coronet on top of their monogram, represents Prince or Princess – children of the Heir Apparent. As the second son of the Prince of Wales, that makes Harry the son of the heir apparent. — Shannon (@Shannon79053723) June 22, 2020

Crediti foto@Kikapress