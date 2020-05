Harry e Meghan, cifra assurda sborsata da Carlo per proteggerli

Nonostante abbiano rinunciato ai titoli reali, Harry e Meghan continuano a essere fonte di preoccupazione per Buckingham Palace: il Principe Carlo pagherà di tasca sua per la loro sicurezza, la cifra assurda

Non è nuova la questione legata alla sicurezza di Harry, Meghan e del piccolo Archie: anche se ufficialmente i duchi del Sussex hanno divorziato dalla Royal Family rinunciando ai propri titoli reali, la stampa e i paparazzi non hanno intenzione di spegnere i riflettori su di loro.

Ma la privacy della coppia non è in vendita e la fuga oltreoceano a Los Angeles non è servita da deterrente, né la villa blindatissima e lontana dai curiosi ha scoraggiato i media.

Harry e Meghan, sicurezza a rischio? Ci pensa papà Carlo

Per lungo tempo si sono rincorse voci su chi dovesse pagare per garantire protezione a Harry e Meghan, non sono mancati “mal di pancia” londinesi e interni alla Royal Family, né proteste da parte dei canadesi quando ancora il secondogenito di Carlo e Diana si trovava là con la famiglia agli inizi della “Megxit”.

Adesso che Harry e Meghan si trovano senza un vero e proprio lavoro, ma soltanto con progetti a scopo benefico e sociale che – causa Coronavirus – sono stati per forza di cose messi in stand-by, arriva in loro soccorso il Principe Carlo che si è proposto, o sacrificato a seconda dei punti di vista, di pagare di tasca sua sborsando una cifra assurda in attesa che la coppia guadagni la propria indipendenza economica.

I Duchi del Sussex si inginocchiano davanti a Carlo: costretti a chiedere aiuto

Harry avrebbe così chinato il capo e chiesto aiuto al papà perché attualmente è impegnato a restituire ai contribuenti inglesi la somma relativa alla mastodontica ristrutturazione del Frogmore Cottage, ex residenza dei Duchi del Sussex.

A quanto ammonta l’esborso per la sicurezza del fratello di Willam e della cognata?

Si vocifera che la cifra si aggiri intorno ai 4 milioni di sterline fino a maggio 2021: in questo periodo, dunque, Carlo si accollerà le spese di guardie del corpo e sicurezza con la speranza che Harry e Meghan troveranno un impiego ben retribuito per continuare con le proprie gambe.

Foto@Kikapress