I tabloid britannici riportano di un incontro speciale tra Harry e la Regina durato 4 ore: il faccia a faccia con tanto di rimprovero è stato il primo passo verso la pace? Ecco cosa si sono detti

Harry e la Regina, il faccia a faccia è arrivato: Sua Maestà rimprovera il nipote

Il ritorno di Harry in Gran Bretagna segna un evento importante per tutti i sudditi che sperano presto di vederlo tornare definitivamente dal Canada con tutta la famiglia al seguito, ma come è stato accolto dalla Regina?

Leggi anche: >> ASSURDA RIPICCA DI HARRY E MEGHAN VERSO LA REGINA AL BATTESIMO DI ARCHIE: ECCO PERCHÉ SUA MAESTÀ NON ERA PRESENTE

Il Daily Mail ha fatto sapere di aver ricevuto informazioni dettagliate sull’incontro (segreto) tra Sua Maestà e il nipote 35enne avvenuto la scorsa domenica a Buckingham e durato 4 ore. Il duca del Sussex, in viaggio in solitaria, avrebbe raggiunto la nonna da Frogmore Cottage, la residenza in cui ha abitato con Meghan e Archie prima del divorzio dalla Royal Family.

Un gesto di benevolenza da parte della Regina verso il nipote prediletto a cui non ha sbattuto le porte in faccia:

“Sarai sempre benvenuto se vorrai tornare a stabilirti qui e fare di nuovo parte della royal family”.

Harry e Sua Maestà, pace sempre più lontana? La frecciatina contro Meghan

Leggi anche: >> CRUDELE VENDETTA DI LADY D. AI DANNI DEL PRINCIPE CARLO: SOLTANTO ORA SI SCOPRE COSA FECE DIANA

L’invito è esteso anche a Meghan Markle e Archie? Probabilmente sì, dal momento che Elisabetta II avrebbe duramente rimproverato Harry di non farle vedere il pronipote da troppo tempo. Archie, però, non tornerà così presto in Inghilterra stando al volere della duchessa del Sussex che per il momento lo protegge in Canada insieme alla madre e alla baby-sitter.

Leggi anche: >> HARRY STA MALE, IL CHIRURGO SVELA CHE QUELLA MALATTIA È PEGGIORATA DALLA NASCITA DI ARCHIE

Nell’incontro privato tra Harry e la Regina, Sua Maestà avrebbe poi ribadito che la Megxit può funzionare soltanto se i duchi eviteranno di sfruttare il loro status reale.

Intanto Meghan si prepara a tornare a Londra per una serie di eventi ufficiali con Harry che culmineranno con la partecipazione insieme a William e Kate al Commonwealth Service a Westminster Abbey.

Harry e Meghan pronti per il confronto con William e Kate? La Regina intanto osserva

Leggi anche: >> HARRY E ELISABETTA II NON SI SONO PARLATI PER 2 ANNI? LE URLA AL MATRIMONIO E QUELLE RICHIESTE INCESSANTI

Come sarà il clima tra fratelli e cognate? Tutti gli occhi sono puntati sugli ormai ex Fab Four, dopodiché a partire dal 31 marzo i Sussex non riceveranno più soldi dalla famiglia né potranno contare sul sostegno del Canada per le spese relative alla propria sicurezza.

Leggi anche Camilla felice dell’addio di Harry e Meghan? Il video imbarazzante: l’espressione dice tutto Un video di Camilla Parker-Bowles sta imbarazzando Buckingham Palace: alla domanda “Le mancheranno Harry e Meghan”, la moglie di Carlo ha reagito così. Grande imbarazzo a corte

Foto@Kikapress