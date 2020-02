Heather Parisi accusata di diffondere il Coronavirus: l’attacco della fan

Un recente video di Heather Parisi da Hong Kong ha scatenato furenti polemiche in rete contro l’ex ballerina accusata di diffondere il Coronavirus: l’attacco della fan e la replica sbalordita di Heather

Heather Parisi accusata di diffondere il Coronavirus: il dettaglio notato dalla fan

Come gli inviati di guerra, anche Heather Parisi sta raccontando a chi la segue la sua personale visione del Coronavirus, come procede la vita ad Hong Kong dove vive dal 2011 utilizzando prevalentemente Instagram.

Con foto, video e didascalie esaurienti, infatti, l’ex ballerina ha riportato che nella sua città scale mobili e mezzi pubblici vengono sanificati ogni due ore, che si convive con il virus senza isterismi e che ogni individuo fa la sua parte.

L’ultimo video postato da Heather Parisi ha però suscitato in rete una valanga di polemiche tanto che una fan è arrivata ad accusarla di diffondere lei stessa il Coronavirus fino in Italia.

Heather Parisi risponde a una fan che l’ha accusata di diffondere il Coronavirus: replica sarcastica

La caccia agli untori su Instagram è francamente qualcosa di cui in questo momento non abbiamo bisogno, ma l’utente ha comunque voluto esprimere il suo parere quando Heather ha fatto sapere di essere andata all’ufficio postale per spedire due cartoline autografate a due suoi fan.

L’attacco è stato diretto: “Sì, ma così spedisci pure il virus visto che ha una vita di 9 giorni su una superficie!”, così come la replica: “Mi auguro sinceramente che la tua sia una battuta, infelice, ma pur sempre una battuta” .

Heather Parisi, evidentemente allibita, ha proseguito:

“Mi rendo sempre più conto che esiste la più assoluta disinformazione sull’argomento Coronavirus e che la paura tira fuori il peggio della gente sfociando nel razzismo e nella xenofobia”.

L’ignoranza rischia di fare molti più danni di quella che alcuni esperti hanno definito poco più che un’influenza.

Foto@Kikapress/Shutterstock