Heather Parisi è stata probabilmente tra i primissimi vip a lanciare l’allarme Coronavirus su Instagram: da anni vive a Hong Kong e ha potuto toccare con mano e riportare ai fan italiani la situazione nella metropoli finanziaria cinese sin dall’inizio. Ora torna a “bacchettare” il Bel Paese invitando tutti a non abbassare la guardia e non vanificare gli sforzi compiuti fino ad ora rivelando perché Hong Kong è riuscito a sconfiggere il Covid-19 e da noi ancora si arranca.

La spiegazione è giunta attraverso un lungo post su Instagram:

“Dall’inizio della pandemia sino ad oggi, a Hong Kong si contano in totale 1,017 casi e 4 decessi di COVID-19” ha fatto sapere la showgirl che poi ha preso in esame le misure di prevenzione messe in atto con grande rapidità.