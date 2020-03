Joe Bastianich in giro per NY in quarantena, il video che indigna

Anche Joe Bastianich non ha resistito alla tentazione di ammirare una New York in quarantena quasi deserta: nei giorni scorsi ha pubblicato un video che ha fortemente indignato il web in cui lo vediamo a zonzo in skate, forti critiche per il ristoratore

Joe Bastianich nel mirino dei detrattori: il video di NY in quarantena che fa infuriare

Ora che il Coronavirus ha oltrepassato l’Atlantico ed è giunto anche negli Stati Uniti tanto che l’OMS ha decretato l’America come nuovo epicentro del contagio, l’attenzione agli spostamenti anche a New York è massima. Solo un paio di giorni fa, però, Joe Bastianich girava indisturbato per le vie quasi deserte della Grande Mela in skateboard per riprendere l’atmosfera spettrale.

Sabato, infatti, il ristoratore e showman di origini italiane, ha pubblicato su Instagram un video che ha fortemente indignato i suoi seguaci che lo hanno caldamente invitato a dare il buon esempio e sfruttare meglio la sua popolarità.

Il filmato incriminato è stato girato il 22 marzo quando a New York era già scattato il lockdown imposto da Donald Trump per arginare la diffusione dei contagi, ma l’ex giudice di Masterchef e attuale volto di Family Food Fight non è stato in grado di rispettare le regole.

Joe Bastianich a New York, nonostante il lockdown gironzola per la città

Una valanga di commenti sono piovuti sotto quelle immagini di Times Square pressoché vuota che, com’era comprensibile, hanno scosso le coscienze di molti.

“Devi andare a casa”, “Perché non te ne stai a casa?” e ancora “Tu con lo skateboard per New York e noi chiusi in casa a seguire i numeri sui morti e ammalati giornalieri…Dai l’esempio” sono solo alcuni dei rimproveri indirizzati a Joe Bastianich.

L’imprenditore deve aver capito l’antifona tanto che nei giorni scorsi ha iniziato a pubblicare immagini e video inerenti a performance musicali passate e non, per allietare con il suo sound i followers di mezzo mondo.