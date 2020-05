Kate Middleton incinta? ‘Presto l’annuncio’, sul web spunta la prova

Galeotto il lockdown per Kate Middleton e William? La Duchessa di Cambridge potrebbe essere incinta del quarto figlio. Gli indizi sul web

Il lockdown potrebbe portare una quarta gravidanza nella Royal Family. Lo sostiene Phil Dampier, biografo reale, secondo il quale Kate Middleton potrebbe essere incinta.

Kate Middleton incinta? “Presto l’annuncio”, spunta la prova sul web

William e Kate stanno trascorrendo il lockdown nella loro casa di campagna a Anmer Hall. Un luogo molto amato dalla Duchessa di Cambridge, dove grazie all’annullamento di tutti gli impegni ufficiali, in questo momento può vivere una vita ‘normale’ insieme alla sua famiglia. Un matrimonio solido quello che unisce Kate al primogenito di Lady Diana, che potrebbe solo che essere rafforzato con questo periodo di isolamento. Secondo Dampier, sarebbe proprio l’occasione perfetta per una nuova dolce attesa.

“Ho sempre pensato che questo lockdown avrebbe portato boom di gravidanze – ha dichiarato il biografo, come si legge nel magazine New Idea – quindi non mi sorprenderebbe se i Cambridge si unissero al club”.

Che a Kate Middleton non dispiacerebbe avere un altro figlio, non è un mistero. Durante il tour del Nord fatto dalla coppia nel 2019, vendono un neonato la Duchessa esclamò ‘Oh com’è carino, mi fa venir voglia di avere un bambino’. Qualcuno provò a chiedere, bebè numero 4? E lei rispose ‘Penso che William sarebbe preoccupatissimo’. Da allora i rumors non hanno smesso di rincorrersi.

“Sono sicuro che riuscirà a convincere William ad avere un quarto figlio” dice Dampier, che ha anche analizzato i comportamenti di Kate: e tutto farebbe pensare che sia incinta.

La Duchessa è molto più radiosa del solito e i suoi occhi si sono illuminati durante una video chiamata con una coppia di neo genitori, all’interno del progetto per la tutela della salute mentale.

Per vedere se Phil Dampier ha ragione, non resta che aspettare e attendere di veder spuntare un dolce pancino. Solo allora le ipotesi che Kate Middleton sia incinta troveranno conferma.

Crediti foto@Kikapress