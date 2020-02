Ancora problemi per Kate Middleton, al centro di una brutta caduta di stile: la Duchessa è stata costretta a scusarsi per aver deluso una bimba di tre anni, cos’ha fatto in pubblico

Kate, figuraccia pubblica: costretta a scusarsi

Kate Middleton continua ad accumulare visibilità dopo la dipartita di Harry e Meghan, ma la stanchezza si fa sentire anche per una abituata alla perfezione come lei. La Duchessa di Cambridge in visita con William in Galles si è infatti resa protagonista di una rovinosa caduta di stile che ha provocato l’indignazione di una piccola suddita di tre anni.

Una bimba presente tra il pubblico, infatti, è rimasta profondamente delusa nel vedere Kate Middleton in abiti da lavoro invece che come una vera principessa: nella sua testa, forse, se la immaginava come Cenerentola o Elsa di Frozen, invece la Duchessa ha optato per un cappotto navy di Hobbs, un vestito rosso firmato Zara e una sciarpa con cuori di Beulah.

Royal Family in imbarazzo a causa della Duchessa: cos’ha fatto Kate Middleton

La mamma di Annabel, 3 anni, ha detto che la bimba si aspettava di vedere una vera principessa e che Kate Middleton ha cercato di rimediare chiedendo scusa alla piccola: “Mi spiace di non aver indossato un bel vestito oggi” ha detto la moglie di William alla bimba che per tutta risposta ha replicato: “Pensavo assomigliassi a Cenerentola”.

La Duchessa di Cambridge, dopo l’intoppo con la piccola Annabel, ha proseguito la visita in Galles mostrandosi affettuosa nei confronti del marito e degli altri sudditi presenti durante la visita.

Ad un signore anziano che l’ha ringraziata per essere venuta a trovare i gallesi ha chiesto se fosse coperto sufficientemente bene per via del freddo… Insomma le esercitazioni per essere una perfetta regina proseguono senza sosta, speriamo solo che non incorra nuovamente in altri scivoloni pubblici.

Foto@Kikapress