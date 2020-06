Kate Middleton, quella strana profezia su William a 13 anni

Il destino di Kate Middleton e William d’Inghilterra era già scritto nelle stelle: a 13 anni una indovina azzardò una profezia sul suo futuro e predisse l’arrivo del principe. Lo strano episodio che poi si avverò

Kate Middleton e William uniti dalla strana profezia

Quando si dice che il destino è scritto nelle stelle… Kate Middleton era letteralmente predestinata ad una vita al fianco di William d’Inghilterra e lo sapeva già a partire dall’età di 13 anni grazie ad una profezia azzardata da una indovina durante una recita scolastica.

All’epoca la moglie del futuro Re non aveva la minima idea di quale sarebbe stato il suo futuro, ma era pronta a splendere sul palco di una recita scolastica vestita di bianco e con i capelli raccolti da alcuni fiori.

Durante la recita una indovina le si avvicina e le prende la mano segnandola per sempre. La profezia è inequivocabile:

“Presto incontrerai un bell’uomo, un ricco signore…”, la avverte facendo sperare l’adolescente. “Ho sempre sperato ciò. Si innamorerà di me?”, chiede con una certa trepidazione la giovane Catherine. “Sì, lo farà”, aggiunge la chiromante che poi si trova di fronte alla fatidica domanda: “Mi sposerà?”. Risposta affermativa anche in questo caso.

Ma non è finita qui perché l’indovina ha compiuto il suo dovere fino in fondo svelando a Kate Middleton il nome del futuro sposo… Non poteva che essere William e così a distanza di anni da quella recita presso la St. Andrew’s Preparatory School a Buckhold, i due si conobbero all’Università di St. Andrews poco dopo l’inizio dei corsi di Storia dell’Arte.

Bastarono due settimane a William per invitare Kate a colazione, poi la leggendaria sfilata in lingerie nel 2002 lo convinse che era la donna giusta. Soltanto 8 anni dopo, tra alti e bassi e tante paparazzate, il figlio di Carlo e Diana si propose alla Middleton regalandole un incredibile zaffiro blu appartenuto alla compianta mamma.

Ora Kate Middleton e William hanno 3 figli, sono adorati dai sudditi e si preparano a prendere le redini della loro Inghilterra quando Elisabetta II e Carlo si faranno da parte.

Insomma, la profezia fatta a Kate non poteva essere più giusta… Chissà se una cosa simile sia mai successa a Meghan Markle!

Foto@Kikapress