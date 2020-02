Kate e William a San Valentino, romantico omaggio all’Italia

Kate e William hanno sempre più impegni da mantenere, ma a San Valentino anche loro hanno diritto a una cena romantica: sarà nel loro ristorante italiano preferito

Kate e William, San Valentino made in Italy per i Duchi

Da quando Harry e Meghan hanno preso il largo (LA PRIMA USCITA PUBBLICA IN FLORIDA, ECCO QUANTO SAREBBE STATA PAGATA), Kate e William sono rimasti accanto alla Regina Elisabetta II e si stanno occupando a tempo pieno di presenziare a eventi istituzionali, visite, impegni benefici, ma almeno il 14 febbraio festeggeranno San Valentino senza pensare ai sudditi!

Cos’avranno in programma di tanto speciale i Duchi di Cambridge?

Non immaginate sorprese esclusive o fughe romantiche improvvisate: Kate e William trascorreranno San Valentino nel loro ristorante italiano preferito, per una cenetta a lume di candela e si spera lontani da occhi indiscreti.

Katie Nicholl, biografia dei Windsor, ha svelato al magazine Ok! quali sono i piani per l’occasione speciale: il primogenito di Carlo avrebbe già pensato ad un “premuroso regalo” per la consorte accompagnato da un tenerissimo biglietto di auguri e poi la porterà in questo locale che si trova vicino Kensington.

“Hanno un ristorante italiano preferito a pochi passi da Kensigton Palace, e William vorrebbe organizzare una serata a lume di candela lì con Kate. Ma è molto difficile per loro riuscire a evitare i paparazzi” ha spiegato la Nicholl.

Ma quale sarebbe il ristorante italiano preferito di Kate e William?

Stando ad alcuni avvistamenti passati, potrebbe trattarsi di Riccardo’s Restaurant, nel quartiere di Chelsea, dove la coppia si recava spesso in passato e amava mangiare in veranda oltre che la indiscussa qualità del cibo e i prezzi assolutamente convenienti.

