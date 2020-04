Nuove e sconvolgenti rivelazioni gettano un'ombra scura sul rapporto tra Lady Diana e Camilla, arrivato all'epoca anche alle minacce di morte.

Che tra Lady Diana e Camilla Parker Bowles non sia mai corso buon sangue, è cosa nota. Quello che emerge ora però, è uno scenario sconvolgete che getta una nuova luce su questa rivalità.

Lady Diana, Camilla e quelle minacce di morte: "Io prigioniera in casa", la verità

Sono trascorsi molti anni dalla scomparsa di Lady D e dal suo matrimonio con Carlo; ma ciò nonostante continuano ad emergere dettagli sulla loro vita privata e sul rapporto tra la principessa triste e l’attuale moglie del Principe Carlo, Camilla.

Che tra le due non ci fossero buoni rapporti era un fatto risaputo; ma i dettagli emersi ora gettano un’ombra ancora più scura. Pare infatti che Lady Diana non sopportasse la presenza di Camilla, tanto da comportarsi come una stalker con telefonate nel cuore della notte e minacce di morte.

A rivelarlo è la stessa Camilla Parker Bowles al Daily Mail.

“Ho mandato qualcuno a ucciderti. Sono fuori dal tuo giardino. Guarda fuori dalla finestra, li vedi?”

Così Lady Diana avrebbe minacciato l’attuale moglie del Principe, all’epoca rivale ‘d’amore’. Sebbene Camilla non abbia mai verificato se effettivamente ci fosse qualcuno fuori dalla sua abitazione, ha confessato che ne era molto spaventata.

“Non potevo uscire, ero prigioniera nella mia casa, è stato davvero orribile: non lo augurerei nemmeno al mio peggior nemico”

Crediti foto@Kikapress