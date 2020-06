Lady Diana, assurdo cosa trovò nei cassetti di Carlo: “Segnali ovunque”

Il matrimonio di Lady Diana fu tutt’altro che felice: quello che scoprì nei cassetti di Carlo la sconvolse. La reazione del Principe fu ancora più atroce: “Segnali ovunque”

Lady Diana e Carlo, la scoperta atroce poco dopo le nozze

Quanti quel 29 luglio 1981 speravano di assistere al matrimonio più felice del secolo – quello tra Lady Diana e Carlo – si dovettero ricredere nel giro di poco: il royal wedding più atteso partiva già da premesse deboli e sbagliate e la Principessa del Popolo sapeva che avrebbe avuto per sempre a che fare con il fantasma di Camilla.

Leggi anche: >> PAURA PER CARLO, AI MEDICI HA CONFESSATO: “HO ANCORA I SINTOMI DA CORONAVIRUS”: ECCO COME STA ORA

Nonostante la relazione tra Carlo e l’attuale moglie venne ufficializzata solo molto tempo dopo la scomparsa di Lady Diana, i sospetti erano tanti, anzi la madre di William e Harry raccolse, suo malgrado, prove inconfutabili che la distrussero psicologicamente.

Come racconta il biografo Andrew Morton nel libro “Diana, la storia vera”, un giorno Diana fece una scoperta che la sconvolse: aprì alcuni cassetti di Carlo dove scovò delle foto della sua rivale Camilla.

“L’onnipresente ombra proiettata da Camilla è semplicemente servita a gettare benzina sul fuoco. I segnali erano ovunque”.

Leggi anche: >> DOPO AVER SCOPERTO IL TRADIMENTO, DIANA SI VENDICÒ COSÌ DI CARLO: ECCO COSA FECE IN PUBBLICO DAVANTI A TUTTI

Lady Diana sconvolta: il marito mai così freddo

La Spencer si lasciò andare a un pianto inconsolabile dettato anche da una irrazionale rabbia dovuta in gran parte alla reazione ancor più atroce che mostrò Carlo nei suoi confronti. Quando Diana gli chiese di essere onesto su cosa provasse davvero per lei e per la Parker-Bowles, il figlio di Elisabetta II restò muto, in silenzio.

Leggi anche: >> CARLO DELUSO DALLA NASCITA DI HARRY? L’ATROCE REAZIONE DOPO AVERLO VISTO

Quell’indifferenza distrusse ancor di più la già fragile indole di Diana che si sentì umiliata due volte. Non solo era stata tradita per anni, ma Sua Maestà le fece recapitare – secondo quanto sostiene il Mirror – una crudele lettera tramite la quale la informava del suo futuro appeso a un filo all’interno della Royal Family.

Diana costretta a divorziare? La lettera minatoria di Elisabetta II

Leggi anche: >> CARLO COSTRETTO A SPOSARE DIANA, LA REAZIONE: “POSSO DIRE DI ESSERE GAY?”

Nella missiva feroce, la Regina avrebbe fatto sapere alla nuora:

“Mi sono consultata con l’arcivescovo di Canterbury, con il primo ministro e, naturalmente, con Charles. Abbiamo deciso che il percorso migliore per te sia il divorzio”.

Leggi anche Camilla Parker-Bowles, la grande rinuncia per il bene di Diana: ma ora cambia tutto Al fianco del Principe Carlo ufficialmente dal 2005, Camilla Parker Bowles si prepara a diventare Regina consorte, ma fino ad ora ha evitato di sbandierare un altro titolo per il bene di Lady Diana: il bel gesto che nessuno si aspettava

Foto@Kikapress