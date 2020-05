Lady Diana: inquietante epilogo, “poteva essere salvata ma…”

Cosa sia successo esattamente sotto al ponte dell’Alma di Parigi che abbia portato alla morte di Lady Diana nessuno lo sa con certezza: l’incidente resta ancora – a distanza di 23 anni – avvolto nel mistero e molti dettagli sfuggono ancora alla nostra comprensione, anche se ora ne emerge uno piuttosto macabro che fa tremare Buckingham Palace.

A parlare in una lunga intervista al settimanale Oggi, in attesa di uno scabroso documentario prodotto da Netflix, è il patologo di fama mondiale a cui nel 2004 venne affidato il delicatissimo incarico di indagare sulle circostanze della morte di Lady Diana, del suo autista Henry Paul e di Dodi Al-Fayed.

Il dr. Richard Sherpard ha rivelato una serie di particolari su cui fino ad ora nessuno si era soffermato e ha dichiarato che senza alcun dubbio Lady Diana poteva essere salvata.

“La principessa era incastrata dietro il sedile del bodyguard, per questo motivo hanno avuto serie difficoltà nel liberarla dalla trappola di lamiere – ha fatto sapere il medic, come riporta Dagospia –. Le condizioni del bodyguard, però, erano più critiche rispetto a quelle di Lady D. In quel frangente nessuno aveva notato di una ferita, uno strappo molto profondo vicino la vena polmonare. Diana era ferita molto gravemente, ma i medici la vedevano stabile”.