Lista di spose pronte per Carlo, atroce commento: “Posso dire di essere gay?”

Prima di convolare a nozze con Diana, Carlo dovette guardarsi in giro: gli venne sottoposta una lista di possibili spose, ma nel vedere le foto delle giovani, si lasciò andare a un commento crudele: “Potrei diventare gay?”

Carlo e la lista di spose tra cui scegliere: brutta caduta di stile

Sono lontanissimi i tempi in cui un giovane Carlo d’Inghilterra iniziava a cercare moglie sotto le pesantissime pressioni della Regina Elisabetta e del padre Filippo: ora è certamente felice accanto alla donna che ha sempre amato, Camilla Parker-Bowles, ma prima di Diana, si trovò costretto a prendere in considerazione una lista di spose poco appetibili.

Mentre William e Harry hanno avuto la fortuna di scegliere e conoscere bene la propria futura moglie, Carlo non ha avuto la loro stessa libertà: non soltanto la donna che sarebbe convolata a nozze con lui doveva essere di altissimo rango sociale, ma doveva avere anche la più preziosa delle virtù femminili, la verginità.

Un vecchio amico del Principe d’Inghilterra, Broderick Munro-Wilson, ha rivelato a The Express, che il “mercato matrimoniale” era piuttosto ristretto per Carlo e che l’unica figura degna di attenzione sembrava Carolina Ranieri di Monaco. Per il resto la scelta non pareva così allettante: “Ho pensato, oh poveretto, non sono sicuro che sceglierei qualcuna tra loro”.

L’elenco di possibili mogli per Carlo, il padre gli intimò di sposare Diana

In effetti l’entusiasmo di Carlo nel vagliare nomi e fotografie delle papabili future spose scemò in un batter d’occhio tanto che si lasciò andare ad un commento atroce e fuori luogo: “Potrei diventare gay?” avrebbe chissà quanto ironicamente scherzato sulla questione.

Questione comunque fondamentale per la Royal Family considerate le altissime aspettative di Elisabetta II e la scarsa pazienza del Principe Filippo. Il padre di Carlo, infatti, evitò inutili tentennamenti quando il figlio iniziò ad approfondire la conoscenza con Lady Diana Spencer arrivando a minacciarlo. Dopo qualche uscita, infatti, avrebbe intimato all’erede al trono “O le fai la proposta o la lasci”.

Prima di Diana, Carlo si ritrovò a fare la proposta alla cugina Lady Amanda Knatchbull, ma lo rifiutò perché non era pronta e all’ereditiera scozzese Anna Wallace, chiedendola in sposa addirittura due volte.

Foto@Kikapress