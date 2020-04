Una Domenica In ricca di colpi di scena quella andata in onda il 5 Aprile: dall'incidente hot di Mara Venier alla gaffe nel dimenticarsi il nome di Bugo

A distanza di due mesi circa, il Festival di Sanremo 2020 continua ad essere presente nelle trasmissioni televisive. In particolar modo continua a tenere banco il caso Bugo – Morgan. Sono loro i protagonisti di una gaffe fatta da Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In.

Mara Venier, gaffe a Domenica in su Bugo: come l’ha chiamato

Il consueto appuntamento con Domenica In non è mancato e anche se lo show ha una livrea diversa, la zia Mara continua ad essere luminosa e a condurlo in maniera splendida. Salvo qualche piccola défaillance, come quella avvenuta nel corso della puntata di domenica 5 Aprile.

Tra gli ospiti della zia Mara in collegamento c’è stato Morgan, meglio il comico Leonardi Fraschi nei panni di Morgan, che si è prestato ad un siparietto con Giorgio Panariello.

“Sai Mara, il fatto è che Morgan non ha casa è stato per un po’ di tempo da me, prima che iniziasse tutto questo, ma adesso vorrebbe venire da te, non è che puoi ospitarlo?” chiede Panariello.

Ed ecco che Mara Venier viene colpita da un piccolo lapsus e non ricorda il nome di Bugo. “Qui abbiamo avuto..” dice un’incerta padrona di casa che a mezza bocca lo chiama Buco.

“Beh insomma, l’ho sempre chiamato così da Sanremo, – dice la zia Mara – a me lui è tanto simpatico, è venuto qui ma vi siete visti?”. “Beh guarda no -risponde Morgan/Fraschi – infatti io sulla certificazione ho scritto cerco Bugo, perché non lo trovo”.

Una bella risata riporta il sereno. E dire che Mara Venier ha ospitato diverse volte Bugo nella sua trasmissione e che continua a difenderlo nella querelle con Morgan. Ma il momento è particolare e delicato per tutto e una piccola défaillance alla zia Mara la si può perdonare. Chissà se sarà del nostro stesso avviso anche il diretto interessato!

