Maria De Filippi è scesa in campo contro Nicola Porro dopo l’attacco sferrato alle Sardine ospiti della prima puntata del serale di Amici 19: parole al vetriolo per Queen Mary

Maria De Filippi contro Nicola Porro, le parole sulle Sardine ad Amici

Maria De Filippi non possiede un profilo Instagram ufficiale e soprattutto parla sempre con i fatti, difficilmente si espone a difendere le proprie scelte, ma l’attacco di Nicola Porro nei confronti delle Sardine meritava evidentemente una replica ad hoc.

Il giornalista di Quarta Repubblica ha infatti commentato sul suo blog l’ospitata del movimento apolitico di Mattia Santori in apertura della prima puntata del serale di Amici 19 definendo il talent giunto alla soglia dei suoi 20 anni come un “programma per narcisetti più speranzosi che talentati” e bollando la collocazione delle Sardine come naturale in una tale trasmissione.

Maria De Filippi contro Nicola Porro: arriverà la replica del giornalista?

Queen Mary, in una dura nota pubblicata sull’account ufficiale di Amici, ha risposto per le rime al giornalista invitandolo ad informarsi meglio prima di dare in pasto ai social il suo pensiero.

Riprendendo un passaggio del commento di Porro in cui ribadisce che come i ragazzi di Amici anche le Sardine cercano notorietà per qualche stagione, la padrona di casa ha puntualizzato:

“L’intervento delle Sardine è stato contro l’odio. Io non solo condivido quello che hanno detto, ma sono orgogliosa di averli invitati. Il loro – prosegue Maria – non è stato un intervento politico, ma appunto un intervento contro l’odio, il disprezzo gratuito e la violenza e spero che anche Nicola Porro la pensi così, altrimenti sarebbe davvero per me preoccupante”.

La De Filippi si è poi detta certa di “non fare una trasmissione per narcisetti che sperano in una notorietà di stagione”, ha ricordato che chi è attualmente nella scuola o vi è passato, è stato mosso soltanto dalla propria profonda passione per canto e ballo a cui ha dedicato sudore e sacrifici.

Infine la stoccata finale:

“I risultati di tante ore e fatiche in tanti li hanno visti. Se Nicola Porro no, gli consiglio di informarsi”.

