Dopo Alessia Marcuzzi, finiscono al centro delle polemiche per le mascherine firmate da brand di moda anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Le mascherine sono un dispositivo medico obbligatorio in questo periodo e in molti brand hanno iniziato a produrle intuendo il loro potenziale commerciale. Tanti i vip che postano fotografie sui social con le mascherine ‘fashion’, ma il pubblico della rete in parte non gradisce e contesta la speculazione fatta su un momento così difficile.

Mascherine di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, polemica in rete: “Avvoltoi”

Così dopo Alessia Marcuzzi, anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez finiscono al centro delle polemiche. La coppia non solo pubblicizza le ‘fashion’ mascherine attraverso continui post su Instagram, ma ha collaborato attivamente alla realizzazione di una linea. Ovviamente anche questa assiduamente proposta sui loro profili social.

“L’idea è nata dal nostro desiderio di continuare a rivolgere un sorriso alle persone che incontriamo per strada” recita parte della didascalia che accompagna la foto.

Mascherine per lui e lei, con disegnato sopra i sorrisi della coppia. Le ‘fashion mascherine’ sono prodotte da un brand italiano, e dietro la loro realizzazione tuttavia sembrerebbe esserci un intento nobile. Parte del ricavato, stando a quanto dichiarato da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, sarà devoluto alla Caritas.

Nonostante questo, in rete fioccano lo polemiche e molti utenti hanno fortemente criticato il gesto dello coppia.

“Di 20 euro vorrei sapere quanto all’azienda, quanto alla Caritas e quanto nelle vostre belle tasche capienti” scrive un utente, e chi invece senza mezzi termini li definisce ‘Avvoltoi’.

Per il momento la coppia non ha risposto alle accuse, staremo a vedere se deciderà di farlo.

Crediti foto@Kikapress