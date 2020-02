Il suo curriculum è lungo e importante, la sua esperienza vastissima e la sua visione della figura del direttore d’orchestra estremamente cristallina. Parliamo di Massimiliano Stefanelli, attuale Direttore Artistico e Musicale dell’Istituzione “Fondazioni all’Opera” che promuove e realizza le attività liriche dei teatri di Abruzzo e Marche.

Ai nostri microfoni il maestro ha spiegato quale sia la missione che oggi ha un direttore d’orchestra rispetto ai singoli elementi che è chiamato con grande responsabilità a guidare:

Partire da un’interpretazione che inizialmente è chiara solo al direttore musicale e poi estenderla a tutti i membri è un processo tutt’altro che facile:

“È tutto estremamente fisico – ha rivelato – ogni esecuzione avviene qui ed ora. Mettiamo in comune la nostra fisicità, la nostra presenza sia come persone, come strumenti, come percezione. Niente è predeterminato, anzi è tutto molto istintivo, animalesco”.