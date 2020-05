Matrimonio finito per Alessia Marcuzzi: “20 giorni fa…”, il rumor insistente

Matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi al capolinea? Dal 20 aprile scorso Alessia Marcuzzi non posta foto insieme al marito Paolo Calabresi Marconi […]

Matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi al capolinea?

Dal 20 aprile scorso Alessia Marcuzzi non posta foto insieme al marito Paolo Calabresi Marconi e ciò ha fatto insospettire non solo lo zoccolo duro dei fan della conduttrice, ma anche i più informati come Roberto D’Agostino che ha lanciato da poche ore una bomba: il loro matrimonio sarebbe finito, e per giunta già da un po’.

Su Dagospia spunta l’ipotesi che sia stata la 47enne romana a lasciare il produttore di spot, anche se sulle motivazioni di tale scelta – comunque non ancora confermata o smentita dai diretti interessati – non si sa niente.

“20 giorni fa, dopo 6 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi ha mollato al suo destino da single il marito Paolo Calabresi Marconi”.

Come molti di voi ricorderanno, il matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si è celebrato sul finire del 2014 (era il 1° dicembre, per l’esattezza) in Inghilterra e da allora le voci su una presunta terza gravidanza della conduttrice si sono sempre rincorse invano. Nonostante ciò l’equilibrio con la piccola Mia, nata da una breve relazione con Francesco Facchinetti, e il primogenito Tommaso (figlio di Simone Inzaghi) sembrava più che stabile…

Matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, finito l’idillio? Il gossip impazza

L’ultimo post condiviso della coppia, che risale oramai a più di un mese fa, non lasciava presagire alcuna nube all’orizzonte. Per il compleanno del marito, infatti, la bella Alessia aveva condiviso una dolce foto insieme facendogli gli auguri di compleanno.

Che la crisi fosse già nell’aria? La Marcuzzi e l’affermato produttore si conoscono sin da quando erano molto giovani, ma solo di recente hanno approfondito la conoscenza reciproca arrivando alle nozze.

