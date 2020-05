Prima di entrare nella Royal Family, sconvolgerla e scappare a Los Angeles, Meghan Markle era un’attrice con molte abilità: spunta il curriculum della moglie di Harry, quelle informazioni segrete rovineranno la sua carriera?

Meghan Markle curriculum, perché spunta adesso dal passato?

A due anni dalle nozze in pompa magna con il Principe Harry, spunta il vecchio curriculum di Meghan Markle grazie alle indagini della reporter del Mirror Talia Shadwell che è andata a spulciare nel suo passato, come continuano a fare i giornalisti anche ora che con la Royal Family i Duchi del Sussex hanno poco a che fare.

Leggi anche: >> QUANDO ERA A CORTE MEGHAN MARKLE APPUNTÒ OGNI DETTAGLIO SULLA ROYAL FAMILY: QUEL DIARIO SEGRETO PUÒ ROVINARE BUCKINGHAM?

Conosciamo tutti il passato da attrice della moglie di Harry e ora, vista la “crisi economica” che stanno vivendo oltreoceano senza più le risorse messe a disposizione da Sua Maestà la Regina, quel curriculum potrebbe essere di nuovo aggiornato. Il documento rivela informazioni segrete della sexy americana e per certi versi potrebbe rivelarsi compromettente.

Tra le skills che giura di possedere ce ne sono alcune a dir poco insospettabili… Saranno quelle sue particolari abilità ad aver conquistato irrimediabilmente il cuore di Harry?

Leggi anche: >> ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI HARRY E MEGHAN, LO SMACCO A KATE MIDDLETON CHE PEGGIORA I RAPPORTI CON LA COGNATA

Il cv della moglie di Harry passato in rassegna: le “particolari abilità” della sexy ex attrice

A due anni dalla celebrazione del loro matrimonio – era un assolato 19 maggio 2018 – le cose per la star di Suits sono cambiate e non poco: la carriera da attrice potrebbe riprendere prima di quanto ci aspettassimo e magari gli spettatori potranno vedere Meghan ballare il tip tap, prendere a pugni il supereroe di turno sul grande schermo o ammirarla in una commedia romantica dalle atmosfere sudamericane.

Leggi anche: >> HARRY E MEGHAN IN BANCAROTTA: QUANTO SI FANNO PAGARE PER UN’OSPITATA? LA CIFRA ASSURDA

Eh si, perché Meghan Markle sul suo curriculum ha fatto sapere di aver praticato in passata danza classica e jazz, ma anche il tip tap, di avere una buona preparazione in kickboxing e di saper parlare correttamente lo spagnolo e essere in grado di imitare la calata di dialetti come quello francese, spagnolo o argentino.

Leggi anche Serena Williams snobba Meghan Markle: ‘Mai vista’, amicizia finita? Intervistata da Naomi Campbell nel suo 'No filter with Noemi', Serena Williams glissa la domanda su Meghan Markle. Che sia la fine di un'amicizia?

Foto Credits@Kikapress