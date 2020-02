View this post on Instagram

#fashion Meghan the Duchess of Sussex and Catherine the Duchess of Cambridge rock the Blazer with skintight jeans style, pick your favorite. —————————————————- #meghanmarkle #meghanmarklestyle #duchessofsussex #fashionista #fashiondesigner #fashionmagazine #vogue #voguemagazine #britishroyals #britishvogue #instyle #instylemagazine #stylish #influencer #brand #sussexroyal #pantsuit #kensingtonpalace