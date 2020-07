Meghan Markle voleva detronizzare Kate: cosa faceva al suo staff

Nuovi gossip su Meghan Markle, Kate Middleton e la loro leggendaria rivalità invadono questa calda estate: ecco perché la moglie di Harry andò su tutte le furie con lo staff della duchessa di Cambridge

Meghan Markle e Kate Middleton, il piano dell’attrice per “far fuori” la cognata

Nonostante Meghan Markle e il Principe Harry siano volati a migliaia di miglia da Londra, il gossip su di loro e sui rapporti sempre più freddi o astiosi con la Royal Family non si placa. L’ultimo vede coinvolta anche Kate Middleton di cui l’ex attrice di Suits è sempre stata gelosa per via del diverso trattamento che le riservavano a corte.

Forse Lady Markle immaginava che essere principesse significasse essere riverite h24, ma si è sbagliata di grosso. Stando a quanto rivelato dall’esperto reale Tom Quinn al Daily Star Online, la moglie di Harry si è accorta dopo poco il suo ingresso in famiglia che sarebbe stata considerata per sempre la numero 2.

Meghan Markle e Kate Middleton: quel no e la rabbia per essere stata umiliata

Cosa assolutamente inaccettabile per chi come lei è abituata a avere tutti i riflettori puntati e le attenzioni su di sé e che ambiva – sempre secondo Quinn – a detronizzare la cognata o almeno a ricevere il suo stesso trattamento di rispetto e riverenza da parte dello staff di corte.

Questo atteggiamento da primadonna è stato ampiamente commentato anche in seguito alla diffusione dell’ultimo video-intervento di coppia da Los Angeles dove il povero Harry appare in secondo piano, schiacciato visibilmente dalla moglie, messo all’angolo dalla sua volontà di farsi notare.

L’impresa di primeggiare su Kate Middleton, però, non è mai stata compiuta fino in fondo: ne è la prova un episodio che avrebbe mandato su tutte le furie la duchessa del Sussex per cui una volta, come racconta l’esperto di questioni royal, quando ancora Meghan e Harry abitavano a Nottingham Cottage, si è ritrovata a gestire il secco no di un semplice dipendente di corte.

“Mi spiace, non posso”, la moglie di Harry zittita dallo staff

L’ex attrice avrebbe fatto una richiesta a un membro dello staff, ma l’uomo le avrebbe risposto: “Mi spiace, non posso. Lavoro per la Duchessa di Cambridge”.

Questa reazione l’ha portata a sentirsi umiliata, ridimensionata e a spingere per il divorzio poiché era chiaro che la Royal Family non avrebbe mai garantito lo stesso grado di attenzione alle due duchesse.

