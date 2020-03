Megxit, Archie sarà più ricco dei cugini: le richieste di Meghan

A fine marzo la Megxit sarà ufficialmente conclusa e Archie, stando agli ultimi calcoli, sarà più “ricco” dei cugini: non parliamo solo di soldi, ma di regole e doveri che il figlio di Harry e Meghan non dovrà più rispettare

Megxit, Archie e le conseguenze del divorzio dalla Royal Family

Il 31 marzo è il termine ultimo con cui si conclude ufficialmente la Megxit: il divorzio di Harry e Meghan dalla famiglia reale sarà acqua passata una volta per tutte e con i duchi del Sussex anche Archie sarà libero di vivere la propria vita lontano da restrizioni e responsabilità.

A conti fatti Harry e Meghan, che stanno mettendo in piedi raccolte fondi e eventi benefici da milioni di dollari, saranno più ricchi di William e Kate grazie alla loro popolarità e al senso di imprenditorialità che hanno già ampiamente dimostrato. Anche Archie, rispetto ai cugini George, Charlotte e Louis, vivrà in ambienti agiatissimi e soprattutto sarà più libero: anche questo aspetto può considerarsi una preziosa risorsa da tenere stretta, no?

Secondo gli esperti, infatti, il primogenito di Harry e Meghan ha una serie di ligie regole da non dover più seguire che lo faranno crescere in un mondo più felice rispetto ai cugini.

Megxit, perché il figlio di Harry e Meghan sarà più “ricco”? Cosa non dovrà fare rispetto ai cugini

A 8 anni per esempio non avrà l’obbligo di mettere i pantaloni lunghi abbandonando i calzoncini come da tradizione, non dovrà andare a lezione di galateo e comportamento, non dovrà restituire i regali che gli vengono fatti. Per l’ultimo compleanno, per esempio, George ha dovuto rimandare indietro più di 700 doni perché superavano le 150 sterline!

E ancora non dovrà viaggiare separato dai genitori, né chiedere l’autorizzazione a nessuno per sposarsi o posare per le foto ufficiali o ancora andare in una scuola privata come la tradizionale Thomas Battersea School di Londra. Insomma la scelta di Harry e Meghan avrà un impatto importate sulla vita del piccolo Archie, che però potrà continuare a vedere la Regina pur senza inchinarsi a lei.

Foto@Kikapress