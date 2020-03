In una Instagram Story Soleil Sorge ha svelato qual è stato il momento più brutto vissuto da lei e da mamma Wendy durante e dopo Pechino Express: il racconto commovente sulla scoperta del cancro

Pechino Express, Soleil e la mamma: il racconto toccante

Mamma e figlia Soleil e Wendy sono state le eliminate della settima puntata di Pechino Express: niente finale per due delle protagoniste più frizzanti di tutte le edizioni che hanno lasciato il segno per il loro spirito competitivo e la voglia di combattere.

In una recente Instagram Story Soleil, che spesso viene giudicata altezzosa e viziata, ha invece condiviso con i suoi fan alcuni momenti molto intimi e privati fatti di dolorose confessioni e riflessioni sull’avventura on the road condotta da Costantino Della Gherardesca.

Leggi anche: >> SOLEIL SORGE, FURIA CONTRO GLI AUTORI DI PECHINO EXPRESS: IL RETROSCENA SULLE LITIGATE CON LA MADRE

La bellissima Sorge si è dedicata a rispondere alle curiosità dei seguaci e quando è arrivata la domanda sul ricordo più brutto legato al suo viaggio in Oriente in compagnia della madre, ha risposto senza filtri:

“Il momento più brutto è stato, sicuramente, quando mia madre ha scoperto un nodulo al seno”.

SEMBRAVANO DELLE SMAGLIATURE AL SENO INVECE ERA UN TUMORE, LA GIORNALISTA COMMUOVE TUTTI

“E, dopo aver già sconfitto il cancro due volte, è stato veramente distruttivo – ha aggiunto presa da una comprensibile emozione -. Poi, però, per fortuna non è andata così”.

Leggi anche: >> DA UN MEDICO IN FAMIGLIA ALLA CHEMIO, COME HA SCOPERTO IL MALE SABRINA PARAVICINI

Dopo Pechino Express Soleil fa una confessione: come sta la mamma Wendy

I controlli effettuati, infatti, hanno dato esito negativo facendo tirare sia a Soleil che alla mamma Wendy un gran bel sospiro di sollievo.

Attualmente la Sorge sta trascorrendo il suo periodo di quarantena in una meta paradisiaca, Santo Domingo, insieme al padre, e del rapporto con la madre – sempre su Instagram – ha lodato in un’altra occasione il carattere vero, puro e senza filtri, che le ha portate a mostrare resilienza in ogni puntata…

Insomma, ora pare che stia vivendo un periodo di vera serenità, forse anche grazie agli insegnamenti e le lezioni imparate durante Pechino Express!

SHANNEN DOHERTY LOTTA DI NUOVO COL TUMORE: “MI SENTO DEPRESSA MA…”, IL POST VIRALE

Leggi anche Uno yogurt al giorno potrebbe proteggere dal tumore: lo studio degli UK La notizia arriva dal Regno Unito ma è da prendere con molto cautela visto che non ci sono certezze; la ricerca dice che lo yogurt naturale potrebbe essere d'aiuto nella lotta contra il tumore al seno

Foto@Kikapress/UfficioStampa RAI/ Ufficio Stampa Daniele Mignardi PromoPress Agency