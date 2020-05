Il Principe Harry è stato ultimamente dipinto come triste e solitario, ma sarebbe tutt’altro che infelice a Los Angeles, anzi avrebbe trovato anche un “nuovo padre”. Ecco la misteriosa figura maschile con cui ha sostituito Carlo

Principe Harry dimentica Carlo: ecco chi è il nuovo padre

A Los Angeles insieme a Meghan e al piccolo Archie e prima ancora in Canada, il Principe Harry ha lasciato la Royal Family per costruirsi il suo nido lontano dalle regole, dagli obblighi e dalle responsabilità monarchiche: in questo periodo, però, pare abbia addirittura dimenticato Carlo sostituendolo con un “nuovo padre” che non lo lascia mai.

Il secondogenito del futuro erede al trono è stato dipinto nei giorni scorsi come afflitto da una profonda nostalgia verso la sua Inghilterra e il mondo a cui apparteneva prima del divorzio reale: triste, sconsolato, senza un vero lavoro e lontano dai suoi affetti, la stampa aveva bollato la scelta di fuggire a Los Angeles come frettolosa e sbagliatissima, dando gran parte della colpa a Meghan Markle.

Padre e figlio ai ferri corti, spunta quella figura maschile in America

Eppure è proprio grazie alla moglie che Harry ha ritrovato la sua dimensione lasciando dietro di sé conflitti irrisolti con il padre Carlo. L’equilibrio emotivo del fratello di William sembra nuovamente centrato: ad appoggiarlo un “nuovo padre” a cui sarebbe indissolubilmente legato già dal Canada.

Una misteriosa figura maschile, infatti, sarebbe stata in grado di agevolare il distanziamento con la famiglia d’origine di Harry rendendo questa transizione meno sofferta. Meghan ci ha messo lo zampino quando ad un evento di beneficenza risalente all’anno scorso, ha incontrato la sua amica del cuore ai tempi delle medie, l’attrice e cantante Katharine McPhee.

Il marito dell’attrice è David Foster, ha 70 anni ed è un potentissimo produttore canadese con cui Harry è entrato immediatamente in sintonia. La stampa britannica in queste ultime settimane sta mettendo spalle al muro il povero Carlo, costretto già a sopportare che il primogenito chiami il suocero “papà”: “Sembrano padre e figlio” ha specificato Katharine.

Come avrà reagito il futuro Re d’Inghilterra alla presa di coscienza che oramai Harry potrebbe non far più parte della sua vita?

Foto@Kikapress