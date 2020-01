Il principe Harry sta male, il chirurgo svela le sue condizioni di salute

Da quando si è sposato e è diventato papà, il Principe Harry ha avuto alcuni problemi di salute: a parlare è il chirurgo che svela alcuni dettagli sulle sue condizioni

Il principe Harry sta male, ecco cosa sta affrontando dopo il divorzio dalla famiglia reale

Meghan Markle e il Principe Harry, insieme al loro Baby Archie, hanno definitivamente iniziato la loro vita in Canada, lontani da Buckingham Palace e tutto ciò che ne consegue: il loro obiettivo è ritrovare la serenità che gli è mancata nell’ultimo periodo, sin da quando hanno pronunciato il fatidico ‘Sì’.

Per Harry in particolare gli ultimi anni sono stati ricchi di stress, di impegni, dimostrazioni di essere all’altezza e di superiorità nei confronti dei media che di certo non hanno accolto Meghan Markle a braccia aperte: tutte queste condizioni lo hanno portato a fronteggiare un problema di salute che affligge i Windsor in toto: la calvizie.

Il principe Harry se la passa male: il chirurgo ha fatto luce sulle sue “condizioni”

Come il fratello William prima di lui e il padre Carlo, infatti, anche il Principe Harry sta perdendo i capelli: prima del royal wedding, la chioma rossa era folta e forte; dopo le nozze e ancor di più con la nascita di Archie, il Duca del Sussex ne ha persi parecchi, come ha fatto notare il dottor Asim Shahmalak, tricologo della Crown Clinic con sede a Manchester.

A Fabulous Digital il chirurgo ha infatti dichiarato:

“La paternità non è stata assolutamente gentile con i capelli del principe Harry. Un fattore molto significativo, tuttavia, è il forte gene della calvizie che attraversa tutta la famiglia Windsor”.

L’esperto è convinto che il divorzio dalla famiglia reale possa aggravare ancor di più le condizioni di salute del Principe Harry. Vedremo se i ritmi più pacifici del Canada lo aiuteranno a tornare all’epoca d’oro, o almeno a non peggiorare ancor di più… Al massimo Harry può consolarsi così: la calvizie, d’altronde è anche questione di testosterone!

