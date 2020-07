Continuano a tenere banco i dissapori tra Meghan Markle e la Regina Elisabetta: la foto scattata un anno svelerebbe il motivo dell'incomprensione tra le due

Poco più di un anno fa il battesimo di Archie Harrison Mountbatten – Windosor, il figlio di Meghan Markle e del Principe Harry. Per celebrare la ricorrenza la coppia posta sui social una foto, e la diatriba con la Royal Family si riapre.

Questa foto svela l’incomprensione tra la Regina Elisabetta e Meghan

Un gesto per celebrare una ricorrenza importante per Meghan e Harry come quella del battesimo del loro primogenito, avvenuto il 6 luglio 2019. Apparente il condividere sui social una foto di quell’avvenimento è un gesto dolce e affettuoso, ma quando si tratta della Markle e della Royal Family i detrattori sono sempre in agguato.

La foto in questione è stata scattata da Chris Allerton, nel Green Drawing Room di Windsor Castle, e comprende (oltre a Meghan Archie e Harry) il Principe Carlo e Camilla, Lady Jane Fellowes e Lady Sarah McCorquodale (zie di Harry e sorella di Lady D) e Doria Ragland la mamma di Meghan.

Lo scatto mostra un’assenza importante

Nello scatto mancano la Regina Elisabetta e il principe Filippo. A quanto pare, Sua Maestà e consorte non hanno partecipato nemmeno alla cerimonia a causa di un ‘conflitto di programmazione‘. Era già successo anche nel 2018 per il battesimo di Louis, il terzogenito di William e Kate.

Ma stando a quanto riportato nel libro scritto da Dylan Howard e Andy Tillett “Royals at War: The Untold Story of Harry and Meghan’s Shocking Split with the House of Windsor”, le motivazioni che avrebbero portato la Regina Elisabetta a non presenziare al battesimo di Archie sarebbero altre. In un estratto del libro pubblicato dal Daily Star e riportato da Insider.com, si legge che la coppia Reale si sarebbe tenuta volutamente lontana dall’evento.

“Erano stati generosi e comprensivi al meglio – si legge – Ma in quel momento si sentivano imbarazzatati pubblicamente dal comportamento di controllo di Meghan”.

Il battesimo sarebbe stato dunque solo l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso delle tensioni tra la duchessa del Sussex e la Regina e che avrebbe dato il via a quella che sarebbe stata ribattezzata Megxit.

Gli attriti tra Meghan Markle e la Famiglia Reale proseguono

La moglie di Harry ha raccontato di non essersi sentita protetta dalla Royal Family mentre veniva esposta alla gogna mediatica. La Duchessa del Sussex sta portando avanti una causa contro il Maily on Sunday e da alcune carte presentate dai suoi legali, emergerebbe come Kensington Palace non l’avrebbe apparentemente aiutata in un momento così delicato e di grande angoscia.

Stando a quanto riportato da Insider.com un portavoce legale di Meghan avrebbe dichiarato che nel documento, viene evidenziato come lei “fosse divenuta oggetto di un gran numero di articoli falsi e dannosi da parte dei media scandalistici britannici, in particolare del Convenuto, che causavano un enorme disagio emotivo e danni alla sua salute mentale.”

Sempre il portavoce legale della Markle avrebbe aggiunto che i suoi amici non avendola mai vista in quello stato, fossero preoccupati per la sua salute, soprattutto perché era in dolce attesa, non protetta dall’Istituzione e impossibilitata a difendersi. Dichiarazione a cui i rappresentati di Kensington Palace avevano deciso di non commentare.

Il ritorno di un cielo sereno tra Meghan Markle e la Royal Family sembrerebbe essere ancora lontano.

