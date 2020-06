Raffaele Morelli a RTL: ‘Donna si preoccupi se gli uomini non le mettono gli occhi addosso’, è polemica

Raffaele Morelli al centro delle polemiche. Questa volta i suoi commenti sulle donne hanno fatto infuriare il web: 'Strappi l'attestato di dottore'

Lo psichiatra Raffaele Morelli ancora una volta attira su di se le polemiche; lo psichiatra è stato chiamato a parlare di una frase scelta dalla redazione di Rtl 102.5 come aforisma del giorno.

“Un vestito non ha senso a meno che ispiri gli uomini a volertelo togliere di dosso”

Françoise Sagan

E’ questa la frase all’origine di tutta la polemica. Come ogni giorno l’emittente radiofonica ha scelto un aforisma, pubblicato sul loto account Twitter. In men che non si dica sono arrivate una valanga di critiche da parte di molti follower, che hanno ritenuto la frase espressione di una visione molto sessista della femminilità.

I conduttori di Non Stop News dopo aver raccontato di aver ricevuto le critiche, hanno chiesto un parere al noto psichiatra, ospite fisso del programma con “Spazio Psicologia“.

“Se una donna esce di casa – ha detto Morelli – e gli uomini non le mettono gli occhi addosso deve preoccuparsi, perché vuol dire che il suo femminile non è in primo piano”.

Dichiarazione che non hanno fatto altro che alimentare ulteriormente le polemiche. Secondo lo psichiatra, il femminile è alla base di ogni donna e poco importa se fai l’avvocato il magistrato o altro.

“Puoi ottenere tutto il successo che vuoi – ha detto Morelli – ma il femminile in una donna è la base su cui avviene il processo. il femminile è il luogo che suscita il desiderio. (..) guai se non fosse così.”

Parole che non sono piaciute agli utenti di twitter: “è un sessista e la sua intervista oggi su RTL non potrebbe essere più chiara” ha scritto un utente, a cui ha fatto eco un’altro “@ DOTTOR RAFFAELE MORELLI, io se fossi in lei strapperei l’attestato che dichiara di essere uno psichiatra..”

La polemica non si è placata anzi ha continuato arrivando all’apice con lo scontro tra Michela Murgia e il dottore, su un’altra rete.

