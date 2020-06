Sabrina Paravicini e il tumore: «Abbiamo finito», il post della “libertà”

View this post on Instagram

FOLLOW UP “Allora abbiamo finito, ci vediamo a settembre per il follow up” Ultima iniezione. Finito il protocollo. L’ago entra nella gamba. Gli ultimi 5 minuti. Brucia un po’. Finito. Vado a salutare le infermiere del Day Hospital, non possiamo abbracciarci. Non posso restare più di qualche minuto in reparto. Ci guardiamo negli occhi. Ci sorridiamo da dietro le mascherine. “Grazie, grazie per tutto quello che avete fatto”, mi esce anche “è stato pazzesco” poi dico “torno a trovarvi” e mi viene da piangere, vado via in lacrime. Non è la stanchezza, non è la tensione che scende. Sono lacrime di gioia. Esco. Mi sento come se mi avessero liberata da una gabbia. Mi sento libera. Leggera. Guardo tutto quello che incontro camminando, voglio fissare tutto nella memoria. Conto i minuti per arrivare a casa. Conto i passi verso l’ingresso. Nino mi aspetta, mi ha preparato il pranzo. È finito. Ho finito. “Bentornata mamma, abbracciami” #finoaquituttobene