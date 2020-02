Diodato e Levante a Sanremo 2020, il retroscena sui due ex in competizione

Sanremo 2020 potrebbe essere l’occasione per far tornare insieme Diodato e Levante? I due artisti in gara sono stati insieme e spunta un retroscena dal passato

Diodato e Levante a Sanremo 2020, il gossip sui due cantanti

La prima serata di Sanremo 2020 vede tra i favoriti alla vittoria Diodato con “Fai rumore” e sui social più di qualche utente si dice convinto che il brano sia dedicato a Levante: i due, oramai ex fidanzati, hanno avuto una storia durata tre anni.

Anche Levante è in gara a Sanremo con “Tikibombom” e si esibirà nel corso della seconda serata del Festival e di recente si è sbilanciata sul rapporto con il suo ex. Stando ai commenti stupiti che sono circolati in queste sui social, non molti erano a conoscenza del fatto che Diodato e Levante fossero stati insieme.

Ora che il pubblico inizia ad “indagare”, spunta un retroscena del loro passato: i due ex si sono conosciuti nel 2017 dopo la conclusione del matrimonio di Levante con Simone Cogo, musicista dei The Bloody Beetroots.

Diodato e Levante non hanno mai sbandierato ai quattro venti il loro amore, poi l’anno scorso si sono separati, sempre senza dare nell’occhio. Oggi come sono i rapporti tra i due cantanti che si ritrovano in competizione l’uno contro l’altra? Levante ha fatto sapere sulle pagine di CHI:

“Lo so che alla gente forse piace che gli ex fidanzati litighino e si azzuffino ma io e Antonio siamo amici e andiamo d’accordo”.

“Quando abbiamo avuto la sicurezza di essere entrambi a Sanremo ci siamo visti e abbiamo chiacchierato scambiandoci consigli e impressioni” ha aggiunto la bella siciliana.

Avverrà questo ritorno di fiamma che in tanti sperano? Vedremo se si avvererà il desiderio – condiviso su Twitter dagli utenti curiosi – di vederli insieme sul podio dell’Ariston.

Voglio Diodato e Levante sul podio per capire se sono rimasti in buoni rapporti o c'è tensione #Sanremo2020 #Sanremo70 — Japanilla (@japanilla) February 4, 2020

Foto@Kikapress