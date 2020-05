Prosegue lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Alba Parietti rea di aver mentito sul suo auto isolamento a causa dei sintomi da coronavirus.

Selvaggia Lucarelli in un lungo articolo su TPI e poi su Instagram, attacca Alba Parietti, che ha raccontato di aver passato 14 giorni di totale clausura in camera perché aveva i sintomi del coronavirus. Secondo la Lucarelli, Alba Parietti starebbe mentendo: non tanto sull’aver avuto i sintomi, ma piuttosto sull’essere stata in ‘isolamento’.

Selvaggia Lucarelli contro Alba Parietti, dubbi sul coronavirus: “Mente”

I numeri non mentono. Selvaggia Lucarelli si scaglia contro la showgirl Alba Parietti proprio perché i conti, stando ai fatti forniti da Alba non tornano. Ma procediamo con ordine.

La Parietti dal suo profilo Instagram, ha fatto sapere di aver avuto i sintomi del coronvarius e per questo di aver passato dal 9 marzo, 14 giorni in auto isolamento. Conti alla mano, quindi, non dovrebbe aver visto nessuno e non dovrebbe essere uscita fino al 23 marzo.

Selvaggia Lucarelli sottolinea però, come questo non corrisponda a verità. La stessa Parietti in un post, racconta di essere uscita il 18 con mascherina e guanti per andare a fare la spesa; salvo poi dire di non averla fatta.

“Peccato che il 18 raccontasse di essere andata al supermercato – scrive su Instagram la Lucarelli riferendosi al post sopra riportato – e di non uscire da una settimana, quindi dall’11. Il 22 era in tv, in studio”.

La giornalista non contesta la veridicità del sintomi e del test sierologico fatto dalla Parietti, ma la bugia riguardo all’essere stata chiusa un casa.

“Ognuno è libero di raccontare quello che vuole – scrive Selvaggia – e la tv di credergli ( il problema non è credere al test ma alla storiella della quarantena in camera), ma qui ci sono migliaia di morti e una tragedia senza fine. C’è bisogno di rigore, onestà e sobrietà, non si può giocare.”

La querelle tra le due prosegue su Instagram e Alba Parietti promette di riparlare dell’argomento durante la puntata di Carta di Bianca di martedì prossimo.

