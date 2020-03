Serale Amici 19, Talisa lascia? Lacrime per l’infortunio, poi la decisione

Alla soglia della seconda puntata del serale di Amici 19, Talisa ha un crollo emotivo in confessionale: pronta a lasciare il talent? Prima le lacrime, poi la decisione: cosa succederà

Serale Amici 19, Talisa in lacrime: vuole lasciare la gara?

Tra i ballerini che sono riusciti ad accedere al serale di Amici 19, Talisa è certamente quella che più si sta mettendo in luce: vuoi per la facilità con cui passa da uno stile all’altro, vuoi per la sua storia con Javier, vuoi per il brutto infortunio che non le permette di sentirsi sicura al 100%.

A proposito dell’incidente alla caviglia occorso qualche giorno fa, nonostante le terapie e le coreografie ad hoc che Giuliano Peparini e gli altri stanno realizzando per la giovane ballerina, Talisa ha difficoltà a recuperare. In confessionale ha avuto un crollo emotivo che l’ha portata a dubitare di se stessa e delle sue capacità facendole pensare che la soluzione giusta fosse quella di lasciare il programma, i compagni e la gara.

Amici 19, la ballerina continua il serale? Lo sfogo amaro in confessionale

“Ora è troppo. Ogni cosa che faccio, non va bene. Non ho più forze per provare. Non riesco a sentirmi me stessa. Mi sono persa completamente. Non lo so… Non so se è giusto andarmene a casa”.

Le lacrime della Ravagnani hanno però lasciato il posto a una forza interiore che l’ha aiutata a ritrovare l’entusiasmo e la convinzione di andare avanti ancora. Lo sfogo, infatti, è servito a rimetterla in bolla:

“Non voglio mollare. Sarebbe peggio! Va beh, è un momento di sconforto… Sono stressata per il piede, che mi fa ancora male. Non riesco a ballare ancora come vorrei io”.

Vedremo se al serale l’umore sarà migliorato e con esso anche le condizioni della sua caviglia: intanto Talisa continua ad allenarsi e attende di capire quale sorte toccherà a Javier (e Nicolai) per non essersi presentato in sala prove.

