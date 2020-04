Intervistata da Naomi Campbell nel suo 'No filter with Noemi', Serena Williams glissa la domanda su Meghan Markle. Che sia la fine di un'amicizia?

La lontananza mette a dura prova tutte le relazioni, anche quelle di amicizia. Questo è forse anche il caso di Serena Williams e Meghan Markle. Stando a quanto accaduto in un’intervista, tra le due potrebbe esserci un po’ di maretta.

Serena Williams snobba Meghan Markle: “Mai vista”, amicizia finita?

The Queen, come viene chiamata dagli amanti del tennis Serena, era ospite insieme alla sorella Venus di ‘No filter with Naomi’ il format condotto da Naomi Campbell su YouTube. Le tre stavano parlando di moda quando è venuto fuori l’argomento ‘Royal Wedding’.

La Campbell ha colto l’occasione per chiedere a Serena un commento sul rientro in pianta stabile della Duchessa del Sussex in America.

“Sei felice che la tua ragazza si sia trasferita in America?” ha chiesto la Campbell. “Non so di cosa stai parlando, non so niente di tutto ciò – ha risposto la Williams, aggiungendo – Mai vista, mai sentito parlare di lei, non la conosco”.

A prima vista si potrebbe pensare che ci sia un po’ di maretta tra le due amiche, ma chi ‘le conosce’ sa bene che Serena in più di un’occasione ha scelto di non parlare della sua amica, difendendo la privacy del loro rapporto e non commentando pubblicamente le scelte personali fatte dall’ex interprete di Suits.

Un’amicizia iniziata dieci anni fa, quando si sono incontrate per la prima volta al Superbowl e consolidata negli anni, che siamo certi nemmeno la lontananza forzata dovuta al lockdown potrò intaccare.

Crediti foto@Kikapress