Bella, brava, schietta e genuina: è Vanessa Incontrada, che di queste virtù ha fatto il suo punto di forza. Soprattutto per quanto riguarda la genuinità. Lo dimostra costantemente e durante questa quarantena ancora di più. E nel nome della sincerità fa una tragicomica gaffe su Instragam: ‘Scusate, mi è scappato’.

Vanessa Incontrada non teme di mostrarsi al naturale e così durante un video su Instagram si è presentata con tutte quelle ‘imperfezioni’ che accomunano tantissime donne soprattutto in questa quarantena: la ricrescita, i baffetti e le sopracciglia non perfettamente disegnate. Dettagli di bellezza che solitamente vengono curati dalle mani esperte di parrucchieri ed estetiste.

“Scusate non mi avvicino troppo perché non so voi, ma io sono una roba… – ammette con ironia l’attrice – Ho i capelli bianchi, tutto crespo, la ricrescita, i baffi anche se non mi si vedono più di tanto ma ci sono, le sopracciglia… che brutta, che brutta, che brutta!”

Spontaneità e semplicità che sono molto amate dal pubblico. E nel video pubblicato il 21 mattina, la Incontrada ha dato un’ulteriore prova di queste qualità. Appena sveglia, struccata e con i capelli in disordine, l’attrice ha esordito dando il buongiorno a tutti i suoi follower. Poi è costretta ad interrompersi portando la mano alla bocca, a causa di un piccolo reflusso.

“Scusate, mi è scappato un ruttino!”

Proprio così; una gaffe E’ proprio Vanessa Incontrada a raccontarlo, con quella naturalezza che le è propria e dopo un attimo di distrazione ha proseguito il suo video. L’ex conduttrice di Zelig, sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di Follonica dove vive con il marito e il figlio.

Visualizza questo post su Instagram Scherzi del cuore 😉😃❤ Besitos Amigos 😙🦋 . #Gina #barboncinotoy Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 15 Apr 2020 alle ore 8:09 PDT

Immancabile ovviamente la sua barboncina Gina, che ora si trova a fare i conti con due nuovi arrivati: Tokyo e Zelig, due cuccioli di golden retriever di cui Vanessa si è innamorata subito.

Crediti foto@Kikapress