La vendetta di Lady Diana contro il Principe Carlo: retroscena inedito

Nuovi inediti retroscena sono stati svelati in un recente documentario sulla Royal Family: ecco come Lady Diana era solita vendicarsi del Principe Carlo

La vendetta di Lady Diana contro il Principe Carlo: cosa fece davanti a tutti

Nessuno di noi ha dimenticato la figura di Lady Diana, dalla sua scomparsa al giorno del matrimonio con il Principe Carlo, quando a soli 20 anni, si ritrovò di fronte 800 milioni di persone a pronunciare il fatidico Sì e la sua “condanna all’infelicità”.

Come fa sapere Vanity, è in arrivo un nuovo documentario dal titolo “Inside the Crown: Secrets of the Royals” che racconta una serie di retroscena inediti sulla vita matrimoniale di Carlo e Diana, a partire dal momento in cui iniziarono la lunghissima crisi che si concluse come ben sappiamo.

Il fotografo reale Ken Lennox ha fatto sapere che fu dal 1983 che le cose tra di loro iniziarono a scricchiolare: i due si trovavano a Sidney, impegnati nel royal tour in Australia, quando il reporter immortalò Lady Diana in lacrime all’uscita della Sidney Opera House.

La vendetta di Lady Diana contro il marito: tutto iniziò in Australia

Il pianto – a detta sua – durò un paio di minuti, durante i quali il Principe Carlo fece finta di nulla girandosi dall’altra parte.

Nel documentario Patrick Jephson, ex segretario stampa di Lady Diana ha svelato che la Principessa mise a punto con il tempo una serie di piccole grandi vendette contro il Principe Carlo per il gusto di farlo irritare e innervosire.

Diana non aveva bisogno di molto per attirare l’attenzione degli uomini, della stampa, dei sudditi ma sempre più spesso durante gli impegni pubblici iniziò a ridere molto vistosamente per farsi notare, distogliere l’attenzione dal marito e per infastidirlo.

“Diana si divertiva a prendere la scena al marito e se rideva e sorrideva di più sapeva che gli dava sui nervi”.

