Wanda Nara, è polemica: cachet stellare per una diretta Instagram

Dopo la polemica scatenata da Wanda Nara per il suo rientro in Italia durante il lockdown, ora la moglie di Icardi torna a far parale di se. Secondo un fan, avrebbe chiesto un cachet stellare per fare una diretta con lui su Instagram.

Non è un fan qualunque quello che ha chiesto a Wanda Nara di fare una diretta Instagram con lui e che ha fatto scatenare la polemica. È Mariano de la Canal noto in Argentina come ‘il fan di Wanda’ personaggio molto famoso sul web. In un’ intervista live di Instagram, Mariano ha raccontato di voler avere notizie di Wanda visto che non ha Whatsapp ma di aver ricevuto una richiesta di 1500 dollari per la avere la moglie di Mauro Icardi nella diretta social.

“Ora tutti sono con questo video dal vivo. Beh, ho detto ‘Faccio uno spettacolo dal vivo con lei in modo che possa dirmi come sta andando la sua vita – ha raccontato a Ángel de Brito durante la live, come riportato dal sito TN – Volevo contattarla in qualche modo, perché non ho WhatsApp e mi hanno chiesto una commissione di 1.500 dollari”.

Wanda Nara ha passato questa quarantena in un primo momento nella casa di Parigi con il marito e i 5 figli e poi ha deciso di trascorrere le ultime settimane Italia nella casa sul Lago di Como. Il suo rientro ha fatto infuriare l’ex Maxi Lopez (con il quale ha avuto 3 dei 5 figli) che l’ha accusata di aver messo in pericolo la vita dei loro bambini.

Rispetto ad altre colleghe Wanda non ha fatto molti video per i social e si è dedicata alla vita da casalinga. Che dietro questa sua assenza social ci sia proprio il cachet troppo alto richiesto?

