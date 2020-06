Il Principe William avrebbe ambito a ben altra carriera che fare il “panchinaro” in attesa che la Regina e suo padre lascino il trono, ma Elisabetta II gli ordinò di rinunciare al suo sogno più grande

William e il grave NO della Regina: infranti i suoi sogni

Abbiamo sempre visto William come il primogenito perfetto: mai sopra le righe, mai uno scandalo a suo nome, mai una parola fuori posto eppure il Principe – dietro quell’aura di perfezione che ha condiviso con la moglie Kate – nasconde un grande rimpianto dettato da un ordine perentorio della Regina.

Stando all’esperto reale Simon Vigar, che ha svelato alcuni inediti dettagli sui Duchi di Cambridge nel documentario di Channel 5, “William and Kate: Too Good to be True“, il fratello di Harry avrebbe voluto fare tutt’altro nella vita che attendere – come ha fatto e fa ancora Carlo – di guidare una nazione. Sua Maestà, però, ha spezzato qualsiasi velleità di carriera del Principe ordinandogli di rinunciare al suo sogno più grande.

Il Principe William disperato, fu costretto da Elisabetta II: il dettagli inedito

William aveva intrapreso con profitto la carriera militare e avrebbe certamente scalato i ranghi dell’aviazione britannica nel giro di poco se Elisabetta II non si fosse messa in mezzo: “Voleva rimanere nelle forze armate britanniche – svela Vigar – ma non gli fu permesso di essere in prima linea”.

La passione per gli aerei William deve averla presa dal nonno Filippo, uno dei più grandi ed esperti piloti del suo tempo, e dopo il netto no ricevuto dalla nonna, ha trovato – almeno per un po’ – il modo di dare un senso alle sue più nobili aspirazioni.

L’esperto reale, infatti, ha fatto sapere:

“Si è riqualificato come pilota di emergenza e salvataggio su Anglesey. Ha contribuito a salvare molte, molte vite volando su quell’elicottero giallo intorno alle isole britanniche, quindi questo gli ha dato un ruolo importante. E questo ha significato molto per lui”.

Foto@Kikapress