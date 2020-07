Anche se sei goloso, questa torta farai fatica a mangiarla

Arriva “everything is cake”, la sfida che riesce a trasformare gli oggetti d’uso quotidiano in torte: anche i più golosi faranno fatica a mangiarle!

Appassionati di torta o di cake design estremi? Ebbene, se in questi giorni avete avuto l’ardire di cercare video su come creare dolci su Instagram, Twitter o TikTok, di certo vi sarete imbattuti nella nuovo trend “everything is cake”, grazie al quale si trasformano in torta oggetti di ogni giorno. Non ci credete? Eppure anche se siete golosi, questa torta potreste far fatica a mangiarla!

Everything is cake: sicuri di riuscire a mangiare questa torta?

Andiamo con ordine. La challenge “everything is cake” consiste nel creare riproduzioni ultra-realistiche di oggetti quotidiani che, al sapiente taglio di un coltello per dolci, si rivelano essere delle torte.

Sui social network abbondano video di questo genere, che presentano questi cake design estremi, realizzando torte dalle forme di oggetti più strani come ciabatte, carta igienica, bombolette di spray insetticida o piante con tanto di terriccio!

Perché le torte strane sono inquietanti?

Una moda strana ma divertente, non c’è che dire. Se non fosse che molte persone rimangono abbastanza confuse di fronte a questi video, rivelando di provare strane sensazioni. C’è chi giudica questi video come “inquietanti“. Chi addirittura parla di “immagini sconvolgenti“. Ma perché vedere la trasformazione in torta di un oggetto quotidiano ha questo effetto sulla nostra psicologia?

In realtà non è nulla di bizzarro e, anzi, è dovuto al fatto che la nostra psiche dà connotazioni specifiche ad ogni oggetto d’uso quotidiano. Appunto come ciabatte, carta igienica, bombolette di spray insetticida e piantine varie utilizzati nella “everything is cake” challenge.

La trasformazione in torte di questi oggetti è quindi un duro attacco al nostro senso della realtà, mandando in crisi le categorie che il nostro cervello si è costruito negli anni.

Quindi, se non trovaste particolarmente appetitose la torta di questo video, non temete! Non c’è nulla di cui preoccuparsi!

Foto: Instagram @redrosecake_tubageckil