Principe Carlo nei guai, la polizia indaga: Harry rischia l’interrogatorio￼

Carlo e Harry a rischio interrogatorio sulla compravendita delle onorificenze e sul ruolo del dirigente della fondazione

Scotland Yard indaga e la Corona trema: il Principe Carlo nei guai per la compravendita di onorificenze tra il dirigente della sua fondazione, Michael Fawcett, e il miliardario saudita Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz.

Carlo e Harry, polizia alle calcagna? Cosa sta succedendo

Dopo le inchieste congiunte del Mail on Sunday e Sunday Times, il futuro erede al trono potrebbe ritrovarsi la polizia a Clarence House per rispondere sulla delicata questione. Insieme a lui anche il figlio minore Harry che, stando alle voci più recenti, potrebbe essere stato a conoscenza di movimenti strani interni alla fondazione.

L’ex valletto del Principe Carlo avrebbe chiesto un milione e mezzo di sterline per far ottenere al saudita la cittadinanza britannica e il titolo di Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. I soldi sarebbero poi finiti nelle casse di alcune residenze collegate all’ente del Principe di Galles, Dumfries House e il Castello di Mey.

Il futuro Re e l’indagine della polizia, rischia anche Harry

L’imprenditore saudita è stato insignito del titolo a Buckingham Palace nel 2016, mentre tre anni prima Harry lo avrebbe incontrato in un pub a Chelsea a fronte di una donazione di 500mila sterline per la sua propria fondazione Sentbale.

Il Principe Carlo e Harry saranno interrogati dalla polizia? L’ex sergente della Met’s Police ha fatto sapere:

“Sia il principe Carlo che il principe Harry dovrebbero essere interrogati senza dubbio. Fa tutto parte dell’indagine…Dovrebbero parlare con entrambi almeno come testimoni. Gli agenti dovrebbero recarsi presso il loro indirizzo, o loro due dovrebbero essere invitati a presentarsi presso una stazione di polizia”.

Intanto sia Carlo che Harry avrebbero chiarito la propria posizione di assoluta estraneità ai fatti.

Foto: Kikapress