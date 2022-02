Charlene di Monaco non tornerà più: trasloca coi figli in Svizzera?

Charlene di Monaco secondo il gossip non farà più ritorno a casa, e avrebbe deciso di stabilirsi con i figli in Svizzera, dove viene seguita per i propri problemi di salute.

Ormai da tempo tutto quel che riguarda Charlene di Monaco è avvolto dal mistero. Indiscrezioni e supposizioni continuano a ruotare intorno alla principessa. L’ultimo rumor riguarda il fatto che non tonrerà più a Monaco. Lo rivela la rivista Closer.

Mai più a Monaco?

Secondo un insider, come riporta Vanityfair.it, la moglie di Alberto “vuole trasferirsi in Svizzera coi figli”, i gemelli di sette anni Jacques e Gabriella. È ormai più di un anno che Charlene di Monaco non si vede a Monaco, se si fa eccezione per una brevissima apparizione dello scorso novembre. Prima la brutta infezione che l’ha bloccata in Sudafrica, poi è stata la volta del ricovero in una clinica svizzera. Ora la fonte di Closer aggiunge che dopo mesi lontana dal Principato “ha capito che tornare a vivere a Monaco non le farebbe affatto bene”.

Il piano di Charlene di Monaco

Quel che è certo è che Charlene di Monaco non ha intenzione di stare lontana dai figli, che a loro volta hanno sofferto molto per la lontananza della madre. Non è un mistero ed è stato lo stesso Alberto ad ammetterlo. Pure i bambini in tutte le apparizioni pubbliche – nel corso delle quali sono apparsi sempre più tristi e spenti – lo hanno chiaramente fatto capire. Ed ecco che la principessa avrebbe ora deciso di stabilirsi con loro in Svizzera, dove viene seguita per i suoi problemi di salute. E Alberto? Gli chiederà di viaggiare per vederli, sostiene l’insider.

I rumor sulla crisi con Alberto

Sono mesi che si specula su un imminente divorzio della coppia reale. Al momento però non c’è alcuna conferma ufficiale. Anzi a sentire Alberto le cose starebbero diversamente. In una recente intervista a Monaco-Matin ha infatti dichiarato: “Charléne sta molto meglio. Spero che presto tornerà a casa”. La stampa francese però non ci ha creduto, e anzi ha ribadito che quando la principessa tornerà a casa arriverà l’addio ufficiale tra i due.

Ma a casa, secondo il gossip, Charlene di Monaco non farà più ritorno. La parola fine non è ancora scritta: d’altronde quando si parla di lei si dice tutto e il contrario di tutto.

