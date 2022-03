Kate e Camilla mai così unite: il gesto contro Meghan Markle

Kate Middletone e Camilla Parker-Bowles siglano un accordo ai danni di Meghan Markle: la mossa social inaspettata

Kate ha preso parecchio ispirazione da Meghan Markle e dal modo in cui si approcciava alle persone e ora le sta “rubando” anche qualche idea: leggere libri ai bambini e per giunta con l’appoggio di Camilla.

L’alleanza è di quelle pesanti: la duchessa di Cornovaglia presiede oramai da diverso tempo il club del libro e su Instagram l’account DuchessofCornwallsReadingRoom conta 135mila followers.

Kate e Camilla alleate contro Meghan

Ha deciso di dare visibilità all’iniziativa culturale della nuora. Qualche tempo fa Meghan Markle, autrice del primo libro per bambini The Bench aveva ospitato sui social che gestisce anche tramite Archewell, la lettura di alcuni passi del suo romanzo.

Di recente, Kate Middleton ha fatto lo stesso con Il Gufo che aveva paura del buio di Jill Tomlison leggendo parte del libro in televisione, per la BBC.

La volontà di Kate di incidere sul benessere dei più piccoli è tangibile e l’aiuto di Camilla Parker-Bowles, futura regina consorte di Carlo, è fondamentale.

Al contrario Meghan Markle si è esposta completamente da sola, tracciando una linea netta di distanza con le altre donne della Royal Family.

L’importanza della missione di Kate e Camilla (ma anche della duchessa di Sussex) è estremamente importante. La didascalia del post in cui la moglie di William consiglia 5 letture per bambini (manca, chissà come mai, The Bench) recita:

“Per celebrare la giornata mondiale del libro, siamo felici di condividere i consigli di lettura per bambini di Sua Altezza Reale la Duchessa di Cambridge. Leggere libri può avere un impatto grandissimo sulla salute mentale dei bambini”.

“Secondo una ricerca dello scorso anno del National Literacy Trust, 2 bambini su 5 hanno confermato che la lettura li fa sentire meglio”.

Meghan Markle sempre più sola

Lo studio ha notevoli basi scientifiche:

“I bambini che leggono un libro anche breve al giorno entrano in contatto con almeno 300mila parole prima di iniziare la scuola, il che aiuta a potenziare l’alfabetizzazione e la comprensione”.

Vedremo se Meghan risponderà all’affronto con un video simile o lascerà correre, impegnata com’è a difendere i diritti dei più deboli con Archewell.

