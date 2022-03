Charlene di Monaco prigioniera in clinica? Mai più come prima

Charlene di Monaco sarebbe prossima a lasciare la clinica svizzera dove è ricoverata da tempo e tornare a casa. Ma nulla potrebbe più essere come prima.

Charlene di Monaco starebbe meglio. Finalmente la principessa si starebbe avviando verso la guarigione dopo l’inferno passato a causa di una brutta infezione e ben 4 operazioni. Il suo ritorno a casa comunque non è ancora così vicino. Alcune fonti fanno sapere che sebbene la donna si sia quasi del tutto ripresa, trascorrerà altri due mesi nella clinica di Zurigo.

Charlene di Monaco in una prigione dorata

E qui Charlene di Monaco starebbe vivendo come dentro una prigione dorata. Come riporta Trendingnews.it pare che la principessa sia isolata dal resto dei pazienti e abbia a disposizione una mini corte. Fuori dalla sua stanza ci sarebbero costantemente due guardie del corpo che non la perdono mai d’occhio e all’interno della sua dimora ci sarebbero anche due dame di compagnia.

Una vera e propria prigione dorata da cui non dovrebbe uscire per altri due mesi. Il ritorno a casa secondo i bene informati avverrà in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1 che si tiene nel Principato a fine maggio. Ritorno a casa che però per Charlene non vorrà dire ritorno alla normalità.

Il rapporto da recuperare con i figli

C’è infatti il rapporto con i gemelli Jacques e Gabriella da recuperare. I bambini sono stati a lungo lontani dalla mamma e non sarà facile per Charlene di Monaco tornare nella loro vita come se nulla fosse. Sarà anche per questo che si dice che la principessa vorrebbe andare a vivere da sola con loro, lontana da Alberto.

La crisi con Alberto

I gossip su una separazione tra i coniugi infatti non si placano mai e c’è chi scommette che al rientro di Charlene a Monaco arriverà anche la notizia della rottura tra i due.

Quel che sarà, sarà. L’importante è che presto Charlene di Monaco possa tornare alla propria vita dopo l’esperienza dolorosa e fin troppo lunga della malattia. Anche se nulla dovesse più essere come prima.

Foto: Kikapress