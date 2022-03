Harry, sfregio alla Regina e alla memoria di Filippo: il brutto gesto

A quasi un anno dalla morte di Filippo, Harry infanga la sua memoria e fa arrabbiare la Regina: lo sgarro senza precedenti

La Regina Elisabetta si sta ritirando dalla vita pubblica per lasciare spazio al figlio e al nipote, mentre l’altro nipote – il Principe Harry – sembra non voler aver nulla a che fare con la Royal Family: neanche quando si tratta di onorare la memoria del nonno Filippo.

Leggi anche : >> PRINCIPE FILIPPO, IL MISTERO SULLE SUE ULTIME VOLONTÀ: COSA C’È DAVVERO NELLA CASSAFORTE

Harry dice no, la Regina sempre più avvilita a causa sua

Il Duca di Edimburgo è scomparso quasi un anno fa e in programma per il 29 marzo prossimo si celebrerà una commemorazione in sua memoria presso l’Abbazia di Westminster. Il duca di Sussex ha fatto sapere che non sarà presente all’evento e che lui e la sua famiglia resteranno in California.

A nulla è valso l’appello della Sovrana 95enne di voler vedere almeno una volta la piccola Lilibet Diana, Harry e Meghan sembrano intenzionati a non avere più rapporti con la Firm.

Leggi anche : >> ECCO LILIBET APPENA NATA, MEGHAN MOSTRA LA FOTO AL MONDO INTERO MA NON ALLA REGINA

Alla base del no da parte del Principe la questione sicurezza: come ricorda il Daily Mail, il fratello di William in questi mesi ha fatto pressione sul Ministero dell’Interno per avere una maggior protezione sul territorio britannico ma gli è stata negata.

Harry e Meghan, paura per la loro incolumità



Anche la proposta di non gravare sui concittadini e dunque di provvedere economicamente alle spese di un gruppo di security più folto rispetto a quello preventivato non ha trovato alcun riscontro.

Anzi, Harry ha inoltrato due richieste ufficiali in tal senso, ma dal Governo inglese sembrano inamovibili.

Leggi anche : >> IL MODO BRUTALE E MACABRO CON CUI LA REGINA AVVERTÌ HARRY DELLA SCOMPARSA DI FILIPPO

Il braccio di ferro con la Regina Elisabetta continua a discapito della reputazione dei Sussex che, agli occhi degli esperti reali, stanno davvero tirando troppo la corda. Perché Harry e Meghan non vogliono andare a Londra per onorare la memoria di Filippo?

Elisabetta e Filippo si meritano tutto questo da Harry?

GlI ultimi rumors dipingerebbero la Markle incinta del terzo figlio, ma Harry che scusa avrebbe? Due settimane dopo la funzione per l’adorato marito di Elisabetta, infatti, il Principe presidierà l’apertura degli Invictus Games che si terranno in Olanda.

Leggi anche : >> HARRY, IL VERO MOTIVO PER CUI HA LASCIATO LONDRA: COLPA DELLA REGINA E DI QUESTA FOTO

Insomma, lo sfregio verso la Corona è palese ma quanto giova alla sua immagine? E se succedesse qualcosa alla Regina in queste settimane, come farebbe Harry a convivere col rimpianto di non averla salutata un’ultima volta né di averle fatto stringere la bis-nipote?

Foto: Kikapress