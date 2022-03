Principessa Eugenia, il vero motivo dell’incontro con Harry in America￼

La Principessa Eugenia si vendica del padre dopo le vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto: per farlo ha bisogno di Harry e Meghan

Non è parso un po’ strano a tutti vedere la Principessa Eugenia al Super Bowl insieme ad Harry e poi alla cena fintamente segreta con i rispettivi coniugi? Ebbene, ora abbiamo scoperto il motivo.

Abbiamo tutti pensato, vedendo i due cugini parlare fitti fitti all’evento più importante dell’anno che Eugenia fosse in missione per conto della Regina, nello specifico per convincere il duca di Sussex a tornare a Londra con la famiglia.

Harry e Eugenia, il complotto dei cugini contro la Royal Family

A quanto pare, non è così. Molto più probabilmente Eugenia di York, figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson, è volata oltreoceano per chiedere aiuto a Harry contro il padre.

Come sappiamo, il terzogenito di Elisabetta II è stato travolto da uno scandalo a sfondo sessuale risalente a più di 20 anni fa e nelle ultime settimane è riuscito a schivare il processo solo attraverso un costosissimo accordo di circa 12 milioni di dollari con Virginia Giuffrè.

Eugenia ha evitato nell’ultimo periodo di farsi vedere accanto al padre, ben consapevole che ciò avrebbe inciso sulla sua immagine e sulla sua reputazione. Non contenta, sembra che la visita ai Sussex avesse lo scopo di gettare le basi per una collaborazione – o una consulenza – relativa alla realizzazione di un podcast contro la schiavitù sessuale.

Harry e Meghan conoscono a menadito i meccanismi dietro un prodotto molto gettonato come i podcast anche se, in tutta sincerità, con Spotify i progetti iniziali sembrano sospesi o arenati. In ogni caso Harry avrebbe dato una mano a Eugenia contro il padre Andrea.

La Principessa Eugenia allontana anche la sorella

La presa di distanza dalle azioni e dai comportamenti del duca di York è quanto mai netta: nel ruolo di fondatrice dell’ente benefico Collettivo Anti-Schiavitù si starebbe preparando a far uscire entro l’estate una serie di appuntamenti audio per approfondire il problema della schiavitù moderna, compresa anche la tratta di esseri umani a scopi sessuali.

Una fonte reale avrebbe riportato il rumor secondo cui – dopo un mese sena aver visto il padre – Eugenia si sia allontanata anche dalla sorella Beatrice che in questo momento starebbe invece sostenendo Andrea.

Vedremo se la vendetta di Eugenia si compirà e se Harry e Meghan supporteranno la sua battaglia in modo ancor più evidente.

Foto: Kikapress