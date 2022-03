Royal Tour ai Caraibi, William si fa da parte: il gesto d’amore per Kate

Prosegue il royal Tour di William e Kate, sempre più protagonista della scena: il futuro Re si fa da parte, cosa sta succedendo in queste ore

Come ben sappiamo, William e Kate sono impegnati in un Royal Tour piuttosto difficile nei Caraibi: la sfida è proibitiva considerate le proteste contro il passato coloniale dell’impero britannico ma i Cambridge si stanno dimostrando più uniti che mai.

William e Kate, il Royal Tour li ha uniti ancora di più

Tra balli, risate e scene dolcissime con gli abitanti accorsi per dare un saluto alla coppia di reali, William e Kate stanno portando la monarchia nel nuovo millennio grazie alla concretezza e lungimiranza del Principe e alla grazia della moglie.

Ma Kate Middleton si sta dimostrando di essere sempre più in grado di attirare l’attenzione su di sé: non solo con uno stile personalissimo che mette d’accordo tutti, ma mostrando al mondo intero i suoi veri interessi: dalle arti, in primis quella fotografica, al giardinaggio e alla cura dell’ambiente passando per l’educazione dei bambini.

È proprio grazie alle competenze e esperienze acquisite negli ultimi anni, soprattutto nel mondo dell’infanzia, che Kate Middleton ha brillato di luce propria nel momento in cui William si è voluto far da parte durante il Royal Tour.

Kate Middleton, prove da regina ai Caraibi

Durante la visita ad una scuola, parlando di formazione degli insegnanti con una delle maestre dello Shortwood College in Giamaica, William ha candidamente ammesso: “Non è proprio il mio campo, mi faccio da parte!”

Kate, da buona moglie e sapiente stratega, non ha sminuito le doti del marito, ma al contempo ha dato prova di grande determinazione nel portare avanti le sue convinzioni: “Ma certo che ne capisci, mi ascolti sempre quando parlo di questi argomenti!”

Kate Middleton nel Royal Tour@ Instagram Duke and Duchess of Cambridge

Mentre Harry è sempre stato un passo indietro rispetto a Meghan durante gli impegni ufficiali all’interno della Royal Family e anche una volta fuori, non siamo molto abituati a vedere il duca di Cambridge lasciare che la scena sia tutta per la moglie…

In questo caso, il gesto d’amore è stato più che apprezzato: la duchessa ha saputo dimostrare interesse, empatia e vicinanza verso le persone che aveva intorno.

Foto: Kikapress