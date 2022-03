Charlene di Monaco irriconoscibile, il drastico cambio look che sa di ribellione

Charlene di Monaco non si è ancora fatta vedere pubblicamente, ma è stata paparazzata con un look audace: eccola irriconoscibile all’aeroporto

Continua il mistero legato a Charlene di Monaco, alle sue condizioni di salute, a quelle del suo matrimonio con Alberto e all’ipotesi che la Principessa stia pensando di tornare in Svizzera.

Charlene di Monaco a Nizza, ma è proprio lei? La foto

Dalla Germania arriva uno scoop con tanto di video dell’ex nuotatrice paparazzata sulla scaletta dell’aereo presso l’aeroporto di Nizza. Nel programma Royal Talk, trasmesso sul canale RTL sono state mostrate le immagini in movimento della moglie di Alberto con un look a dir poco audace, che ha sorpreso gli esperti.

Da quando è tornata a Montecarlo il 12 marzo, di lei si era persa ogni traccia e i rumors più fondati e insistenti la volevano da sola coi figli nella residenza estiva di Roc Agel lontana da Casa Grimaldi, il Principe e le cognate.

I motivi della “fuga” in Svizzera

Ora è ricomparsa a Nizza intenta, a quanto pare, a tornare in Svizzera per non meglio specificati motivi. Non si sa neanche se il viaggio sia dovuto a controlli programmati con la clinica, se invece sia finalizzato alla ricerca di un appartamento in cui vivere per prendere le distanze dalla famiglia reale.

Quello che sappiamo è che il look con cui si è presentata è sembrata una vera e propria dichiarazione di intenti, un atto di ribellione verso la vita di corte, verso Alberto e verso chi l’ha dipinta come fragile e insicura in questi mesi.

Capelli cortissimi e biondo platino, cappotto maxi e stivali “da combattente”, i media hanno ripreso la 44enne – senza figli al seguito – solo per pochi secondi. Se l’identità della donna paparazzata all’aeroporto di Nizza fosse giusta, sarebbe in effetti la prima immagine di Charlene dallo scorso novembre, da quando cioè è tornata nel Principato dal Sudafrica.

