Alberto di Monaco nei guai: il complotto per rovinarlo, c’entra Charlene?

Alberto di Monaco nei guai: spuntano documenti compromettenti e due inchieste giudiziarie, colpa di Charlene?

Essere a capo del Principato di Monaco, piccolissimo eppure così potente, non è affatto facile: questo Alberto lo sa ma mantenere la guardia alta in ogni momento è impossibile.

Principe Alberto di Monaco, aperte due inchieste

Le Monde tratteggia uno scenario inquietante fatto di misteriose manovre lontane dalla luce del sole, complotti per rovinare il Principe Alberto e la sua famiglia mentre online sono apparsi documenti compromettenti sotto il nome di “Dossier du Rocher”.

I dossier fanno nomi e cognomi di uomini importanti per il Principe Grimaldi che avrebbero agito – o starebbero ancora agendo – alle sue spalle per mettere mano sui miliardari affari finanziari e immobiliari di Montecarlo.

Cos’è il dossier du Rocher che mette in pericolo Alberto?

Si tratta in particolare di quattro uomini di fiducia di Alberto II: Didier Linotte, presidente francese della Corte suprema monegasca, il commercialista e amministratore delle proprietà di Alberto II Claude Palmero, il capo di Gabinetto del Sovrano Laurent Anselmi e l’avvocato di Sua Altezza Serenissima Thierry Lacoste.

Negli ultimi anni il marito di Charlene di Monaco ha portato avanti una missione nobile: rendere Monaco una piazza finanziaria migliore e più etica piuttosto che più grande e sfrontata.

Come fa sapere Le Monde, sono state aperte due inchieste giudiziarie – una monegasca e una parigina – per portare alla luce il piano di destabilizzazione di Alberto II e colpirlo dove più fa male… Non prendendo di mira solo la famiglia, che già con Charlene in quelle condizioni non se la passa bene da mesi, ma nei suoi più redditizi business immobiliari.

Charlene vittima del piano di destabilizzazione di Alberto?

Il Principe ha affermato di essere in collera per questa persecuzione via web contro la moglie e contro i suoi affari. Lo scopo, secondo il regnante, sarebbe indebolire la Corona, il sospetto è che qualcuno nell’ombra starebbe agendo contro di lui perché ha esplicitamente aderito alle sanzioni contro Putin e messo in atto procedure di congelamento di fondi.

Foto: Kikapress