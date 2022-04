Charlene di Monaco ha lasciato Alberto: fuggita con l’aereo privato, dove si trova

Un nuovo mistero aleggia su Montecarlo, Charlene di Monaco sarebbe fuggita lasciando Alberto: l’indiscrezione su dove si trova

Mentre Alberto II cerca di difendersi dalle potenzialmente gravi conseguenze di un complotto contro la sua persona messo in atto dai suoi uomini di fiducia, Charlene di Monaco fugge via, ancora, lontana da Palazzo.

Charlene di Monaco, il colpo di testa: lascia Alberto e fugge

L’ex nuotatrice olimpica avrebbe lasciato il marito – e probabilmente i figli – per distanziarsi dall’ambiente tossico di Casa Grimaldi. In questi mesi, nonostante le note in cui Alberto cercava di mettere a tacere le voci su una possibile crisi coniugale, la Principessa monegasca ha trascorso solo brevissimi periodi a corte con la famiglia.

Il motivo ufficiale era il bisogno di tranquillità e la lunga convalescenza dopo la pesante infezione e le conseguenti 4 operazioni a naso, gola e orecchio.

Ma oramai l’alibi inizia a scricchiolare e così, come ha svelato Voicì appena dopo il ritorno di Charlene lo scorso 12 marzo, “la convalescenza ha fatto prendere a [Charlene] consapevolezza che non vuole più tornare alla sua vecchia vita…si sente ormai abbastanza forte da imporre le proprie scelte e, così, ha posto una condizione: non vivere più a Palazzo, teatro di troppe delusioni”.

La Principessa scappa via, e i figli? Le indiscrezioni

Nessuno sa con certezza che fine abbia fatto la bella 44enne madre di Jacques e Gabriella, ma alcuni magazine ipotizzano si trovi in Corsica dopo essersi imbarcata su un aereo privato dall’aeroporto di Nizza.

La destinazione non sarebbe casuale, cosa c’è in Corsica di tanto caro a Charlene? Era il luglio 2021 quando l’esperto Stéphane Bern commentò:

“Da anni a Monaco nessuno ignora che Charlene, tutte le volte che può, fugge [dalle regole] del protocollo, dividendo il suo tempo tra il rifugio provenzale di Roc Agel, regalato da Ranieri a Grace, una casa in Corsica presa in prestito da alcuni amici e le vacanze in Turchia”.

Foto: Kikapress