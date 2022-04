Kate Middleton, il suo segreto contro le rughe costa meno di 50 €

A 40 anni Kate Middleton ha ancora una pelle soda e tonica, nonostante gli impegni giornalieri. Il suo segreto contro le rughe? Una crema dal prezzo popolare

Kate Middleton è una donna che non ama molto i fronzoli: dotata naturalmente di classe ed eleganza, con un fisico longilineo e asciutto, la duchessa necessita di poco per apparire perfetta e sa anche come risparmiare in fatto di stile e di beauty.

Kate Middleton a 40 anni dimostra 10 anni di meno: come fa

Spesso ha optato per riciclare abiti iconici abbinandoli ad accessori nuovi e dando loro nuova vita con piccoli accorgimenti, mentre per il giorno del suo matrimonio con William, Kate si è coraggiosamente truccata da sola dopo aver preso qualche lezione.

Segno che la futura regina consorte è attenta alle spese, anche se la sua condizione le permetterebbe di spendere molto di più: per questo motivo (e non solo per questo) la moglie di William è amatissima tra i sudditi inglesi e non.

Non solo in fatto di stile, outfit e moda la Middleton cerca di tirare la cinghia senza tuttavia rinunciare alla qualità anche quando si tratta di bellezza del viso. Da anni, infatti, per contrastare i radicali liberi e insieme a loro il tempo che passa, la duchessa di Cambridge utilizza una crema assolutamente popolare, alla portata di tutti, dagli effetti – pare – miracolosi.

Il gel effetto botox della moglie di William (e delle altre star)

Parliamo del Biotulin Supreme Skin Gel: si tratta di un gel biologico che appiana le rughe restituendo alla pelle luminosità ed elasticità. In commercio si trova a meno di 50 €, è decisamente meno invasiva di trattamenti come a base di botox o come il lifting ma assicura tenuta ottima contro il decadimento facciale.

Addirittura pare che il Biotulin Supreme Skin Gel sia in voga anche tra Michelle Obama, Madonna, Carla Bruni, Leonardo di Caprio o Letizia di Spagna.

Il gel si è guadagnato il nome di “Botox in a bottle” e – leggiamo su Vanity Fair – è a base di spilantolo, un anestetico locale naturale ricavato dall’estratto della pianta Acmella Oleracea (crescione di Para). Il principio attivo ridurrebbe la contrazione muscolare del viso per distenderne i lineamenti già dopo solo 1 ora dalla sua applicazione.

Foto: Kikapress