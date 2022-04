Charlene di Monaco, la fuga in Corsica concordata con Alberto? Scoperto il piano segreto￼

La fuga di Charlene di Monaco è stata concordata a tavolino? Il mistero sul futuro della moglie di Alberto, chi la vuole “far fuori”

Il Principe Alberto oramai sembra stanco di combattere ogni diceria e rumor sul conto di Charlene di Monaco: attualmente la moglie si troverebbe in Corsica lontana dalla tossicità di Casa Grimaldi e altrettanto distante dagli impegni e le pressioni che il suo ruolo le impone.

Charlene di Monaco, Alberto non vuole più fermarla e Carolina ne approfitta

Si vocifera che l’ex nuotatrice tornerà al fianco del marito a fine maggio, in occasione del Gp di Montecarlo di Formula 1: l’evento ha sempre appassionato la coppia e sarebbe il momento perfetto per tornare ufficialmente, dopo la convalescenza in Svizzera e la fuga.

Per il momento non c’è nulla di certo e la paranarrazione dell’ultimo anno si è sempre basata su voci, fonti anonime e rumor poco verificabili… Anche se un fondo di verità in tutta questa storia c’è.

Charlene di Monaco ha deciso di ribellarsi a Palazzo per le continue presunte scappatelle di Alberto durante i mesi in Sudafrica e in Svizzera e soprattutto per l’ingombrante presenza di Carolina.

Le due cognate acerrime nemiche: le mire di Carolina su Charlene

Le due cognate non sono mai andate d’accordo e ben prima del matrimonio reale, era lei che insieme ad Alberto si occupava di affari, politica e presenziava agli eventi più esclusivi.

Esausto anche il Principe, le ultime notizie dipingerebbero la coppia in combutta per aver concordato la fuga di Charlene di Monaco in Corsica perché si sarebbe opposta agli impegni della vita reale.

Così facendo Carolina sarà agevolata nel riprendere quel posto di tutto rispetto che aveva prima che la Wittstock mettesse piede in famiglia.

Intanto ci chiediamo come stiano vivendo questi grandi cambiamenti Jacques e Gabriella, che dovrebbero essere al centro delle scelte dei regnanti di Montecarlo.

Foto: Kikapress